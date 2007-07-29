امروز نیمی از نمایندگان مجلس سنای ژاپن انتخاب می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انتخابات مجلس سنای ژاپن از ساعت 7 صیح امروز به وقت محلی آغاز شد و انتظار می رود در انتخابات امروز بیش از 100 میلیون نفر از مردم این کشور شرکت کنند.

بر اساس این گزارش، 105 میلیون نفر از مردم ژاپن واجد شرایط برای شرکت در این انتخابات هستند و احزاب مخالف دولت حساب ویژه ای را بر روی این انتخابات باز کرده اند.

انتخابات امروز تا ساعت 8 بعداز ظهر به وقت محلی ( 11 به وقت گرینویچ ) ادامه خواهد داشت.

انتخابات امروز اولین آزمون جدی برای "شینزو آبه" نخست وزیر ژاپن محسوب می شود و مخالفان دولت امیدوارند که بتوانند در انتخابات امروز اکثریت کرسی ها را در مجلس سنای این کشور تصاحب کنند.

این انتخابات در حالی برگزار می شود که محبوبیت آبه در ماه های گذشته به دلیل درگیر بودن چند تن از اعضای کابینه در پرونده های فساد مالی به طور چشمگیری کاهش یافته است.

شدت نارضایتی مردم از این وزیران به حدی بود که دو تن از آنها مجبور به استعفا و یک تن دیگر اقدام به خودکشی کرد.

بر همین اساس حزب دموکرات ژاپن که مهمترین حزب مخالف دولت محسوب می شود امیدوار است با حمایت کشاورزان و قشر متوسط مردم این کشور بتواند در انتخابات امروز پیروز شود.

لازم به ذکر است حزب لیبرال دموکرات به رهبری شینزو آبه هم اکنون % 47.8 کرسی های مجلس سنا را در اختیار دارد.

مجلس سنای ژاپن که به آن مجلس مشاوران نیز گفته می شود 242 نماینده دارد ؛ نمایندگان مجلس سنا برای یک دوره شش ساله انتخاب می شوند و این در حالی است که نیمی از این نمایندگان باید پس از سه سال مجددا در انتخابات شرکت کنند تا جواز حضور در مجلس سنا را کسب کنند.

بر هیمن اساس آخرین دور انتخابات مجلس سنا که 242 نماینده به طور کامل در آن انتخاب شدند در 11 جولای 2004 برگزار شد از همین رو مردم ژاپن امروز 122 نماینده از مجموع نمایندگان این مجلس را انتخاب می کنند.