به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر، تیم استقلال با ۴۷ امتیاز پس از پرسپولیس و سپاهان در رده سوم جدول رده بندی قرار دارد و بی تردید باید گفت یکی از اصلی ترین عوامل و ارکان این تیم، مهدی قایدی است.

قایدی به جز دیدار مقابل پیکان در نیم فصل دوم، در تمام دیدارهای تیمش حضور داشته و به جز دیدار مقابل ذوب آهن در نیم فصل اول و پدیده در نیم فصل دوم، در سایر دیدارهای تیمش در ترکیب ثابت بازی کرده است. این مهاجم تنها ۴ بار و آن هم در دقایق پایانی بازی تعویض شده است. وی در ۱۷ بازی نیز ابتدا تا انتها در میدان حضور داشته و با ۲۰۹۲ دقیقه پرکارترین بازیکن آبی پوشان است.

مهاجم ملی پوش استقلال به جز آنکه پرکارترین بازیکن فصل این تیم است، با ۷ گل، ۷ پاس گل و کسب یک پنالتی منجر به گل، مستقیماً روی ۱۵ گل از ۲۹ گل این تیم تاثیر داشته تا با این آمار تاثیرگذارترین بازیکن تیمش نیز باشد.

بعد از قایدی، ارسلان مطهری با ۱۹۴۱ دقیقه و حضور در ۲۵ بازی از ۲۶ بازی دومین بازیکن پرکار آبی پوشان است. این بازیکن با ۵ گل، دومین بازیکن تاثیرگذار در فاز تهاجمی است.



ارسلان مطهری

همچنین وریا غفوری کاپیتان آبی پوشان هم در هفته‌های اخیر دقایقی را به دلیل مصدومیت از دست داده است، با ۴ گل سومین گلزن برتر تیمش در این فصل است.

محمد نادری و آرش رضاوند هر کدام با دریافت ۷ کارت زرد، پر اخطار ترین بازیکنان استقلال هستند و محمد دانشگر به همراه داریوش شجاعیان با ۴ اخطار دیگر پر اخطار آبی پوشان هستند.

مهدی قایدی علاوه بر سهم پررنگ در زدن گل و پاس گل، با کسب ۲ پنالتی، پنالتی‌گیرترین بازیکن تیمش هم به حساب می‌آید. آبی پوشان در این فصل کلاً ۴ بار موفق به کسب پنالتی شده‌اند که قایدی با ۲ پنالتی بیشترین سهم را دارد. غفوری و مطهری نیز هر کدام یک بار در این فصل پنالتی گرفته‌اند.

از ۴ پنالتی آبی پوشان ۲ پنالتی گل شده و ۲ پنالتی هم از دست رفته است. هر ۲ پنالتی گل شده توسط وریا غفوری به ثمر رسیده است. یکی از پنالتی‌ها توسط غفوری و دیگری توسط قایدی از دست رفته است.