ایران سوار بر موج پنجم کرونا/ بازگشت به روزهای وحشت

به گزارش خبرنگار مهر، پیک پنجم کرونا از استانهای جنوبی کشور کلید خورد و حالا ۱۲۰ نقطه کشور به رنگ قرمز در آمدهاند.
در چنین شرایط، ستاد ملی مقابله با کرونا، همچون موجهای قبلی کرونا، محدودیتهایی اعمال کرده است که از جمله آنها میتوان به ممنوعیت ورود و خروج از شهرهای قرمز اشاره کرد.
قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه همگان باید در این شرایط سخت کرونایی در میان مردم آرامش ایجاد کنند، گفت: ما برای بستری مبتلایان به کرونا در منطقه سیستان هیچ مشکلی نداریم و در صورت نیاز هر میزان که لازم باشد از ظرفیت بیمارستانهای سیار استفاده خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه هر مشکلی در سیستان و بلوچستان وجود داشته باشد روزانه پیگیری شده تا تصمیمات هر چه زودتر اجرایی شود، افزود: در مورد دستگاه اکسیژنساز بیمارستان زابل هماهنگ شده است که تا ۵۰ سیلندر ۵۰ لیتری داخل بیمارستان بیاید و باز اگر نیاز به اکسیژنساز باشد برطرف خواهد شد.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، از ۱۶ تا ۱۷ تیرماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۳ هزار و ۳۹۱ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند و مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به سه میلیون و ۳۲۷ هزار و ۵۲۶ نفر رسید.
همچنین، با فوت ۱۳۶ بیمار کووید ۱۹ در شبانه روز گذشته مجموع جانباختگان به ۸۵ هزار و ۳۹۷ نفر رسید.
در حال حاضر ۱۲۰ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۸۲ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۴۶ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
به نظر میرسد که کشور وارد پیک پنجم کرونا شده و باید منتظر تکرار تجربههای سخت و تلخ موجهای قبلی باشیم. اما، موج جدید بیماری یک تفاوت با موجهای قبلی دارد و آن هم ویروس جهش یافته "دلتا" است. ویروسی که گفته میشود قدرت سرایت آن ۱۴۰ برابر ویروس انگلیسی است و در حال تبدیل شدن به ویروس غالب در کشور است.
علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، با عنوان این مطلب که پیک پنجم کرونا در تهران شکل گرفته اظهار کرد: شواهد گواه این موضوع است که خیز پنجم کرونا با سویه دلتای هندی در حال شکل گیری است.
وی با بیان اینکه تعداد مراجعان سرپایی با علامتهای مشکوک و یا قطعی ابتلاء به کرونا در سه هفته اخیر ۲۴ درصد رشد داشته است، نسبت به افزایش مواردی بستری و پر شدن تختهای اختصاص یافته به مبتلایان به کرونا در تهران هشدار داد و افزود: اصول درمانی دلتا با ویروسهای قبلی تفاوت چندانی ندارد و فقط به دلیل اینکه برخی از بیماران نیازمند بخشهای مراقبتی ویژه باشند ممکن تمهیدات بخشهای مراقبتی ویژه بیشتر در نظر گرفته شود.
زالی ادامه داد: در این شرایط حتماً اصول بهداشتی از جمله فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و شستن دستها را به طور کامل رعایت و همچنان از دورهمیها پرهیز کنند. زیرا، تجمعات درون خانوادگی میتواند عامل مؤثری در انتشار بیماری باشد.
وی با عنوان این مطلب که تعداد زیادی از مراجعان اخیر به بیمارستانها از افراد یک خانواده با درجات متفاوت بیماری هستند، گفت: اگر فردی دچار علائم است باید به سرعت خود را ایزوله کند تا سبب انتقال بیماری به سایر اعضای خانواده نشود.
در همین حال، بابک عشرتی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر پیک پنجم در کشور آغاز شده و تهران و چند شهر دیگر در استان قرمز هستند به هر حال جای نگرانی وجود دارد که نشود این پیک را زود جمع کرد و همه با هم باید کمک کنیم هم مردم و هم مسئولان دستگاههای مختلف تا بتوانیم از این پیک عبور کنیم.
وی با اشاره به افزایش قدرت سرایت واریانت هندی، گفت: توان چسبندگی این ویروس بالا بوده و قدرت بیماریزایی را افزایش داده است. لذا، همین قدرت سرایت باعث میشود تا شاهد افزایش موارد ابتلاء در پیک جدید بیماری باشیم.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به افزایش موارد بستری در سنین نوجوانی، گفت: در فروردین تا آذر ۹۹، موارد بستری در سنین ۵ تا ۱۷ سال خیلی کم بود، اما الان دو سه هفتهای است که موارد ابتلاء در این سنین افزایش یافته است.
عشرتی تاکید کرد: افزایش موارد بستری سنین پایین، نشان میدهد که انتقال عفونت در جامعه بیشتر شده است.
محمدرضا صالحی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با عنوان این مطلب که درگیری ریه در بیمار مبتلا به ویروس دلتا زودتر اتفاق میافتد، خطاب به سالمندانی که واکسن زدهاند، گفت: این افراد گول واکسن را نخورند و در خانه بمانند. زیرا، معلوم نیست واکسنها به این نوع ویروس جواب بدهد.
وی به درگیری اطفال و نوجوانان به این ویروس اشاره کرد و افزود: واریانت دلتا نسبت به جهشهای قبلی ویروس، اطفال و نوجوانان را بیشتر مبتلا میکند.
این متخصص بیماریهای عفونی بر ضرورت در خانه ماندن و رعایت بیش از پیش دستورالعملهای بهداشتی و پروتکلها تاکید کرد و گفت: میزان مرگ و میر ناشی از ابتلاء به ابن نوع ویروس هم نسبت به جهشهای قبلی بیشتر است.
وی افزود: به طور کلی دلتا در تمامی زمینهها و موارد، خطرناکتر از جهشهای قبلی ویروس کرونا است و باید خیلی بیشتر مراقب باشیم.
افزایش تعداد شهرهای قرمز و نارنجی در هفتههای اخیر، زنگ خطر آمادهباش جنگی را برای بیمارستانها و کادر درمان به صدا در آورده و باید منتظر بازگشت به روزهای وحشت بود. کاهش رعایت پروتکلهای بهداشتی، در حالی که هنوز برنامه واکسیناسیون عمومی در کشور کلید نخورده است، میتواند منجر به فاجعهای انسانی شود. زیرا، تجربه تلخ موجهای قبلی به ما ثابت کرده است که هر وقت خودمان را از قید و بند پروتکلها رها کردهایم، دوباره در چاه کرونا افتادهایم.
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