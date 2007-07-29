اساسنامه سازمان مدیریت پسماند قم به تصویب رسید

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در این خصوص افزود: با توجه به این‌که موضوع جمع‌آوری و دفن زباله‌ها از وظایف شهرداری‌ها بوده و با توسعه شهرها زباله‌های تولیدی نیز تنوع پیدا کرده و این زباله‌ها منجر به بروز مشکلات بهداشتی و زیست محیطی می‌شود، ایجاد سازمان با رویکرد علمی و صحیح در امر پسماند‌ها در شرایط فعلی ضروری است.



حسن بختیاری با اشاره به ماده 10 قانون مدیریت پسماند مصوب سال 83 توسط مجلس شورا خاطرنشان کرد: شورا و شهرداری بر اساس ابلاغیه وزارت کشور موظف به تشکیل سازمان مدیریت پسماند شده است و در مرحله اول از تشکیل این سازمان اساسنامه آن تهیه و به تأیید شورای شهر رسید.



وی اظهار کرد: این سازمان وظیفه برنامه ریزی،‌عملیات اجرایی مربوط به کاهش تولید زباله، جداسازی، حمل، بازیافت و دفن صحیح زباله‌ها را عهده‌دار می‌باشد.



بختیاری یادآور شد: این سازمان باید با برنامه‌های آموزشی، اطلاع رسانی، توسعه مشارکت مردم و استفاده از توان بخش خصوصی در اجرای هدفمند مدیریت پسماند تلاش کند.



وی با اشاره به تولید بیش از 500 تن زباله در شهر قم عنوان کرد: شهرداری در سال‌های اخیر برنامه‌های خوبی را در جهت دفن صحیح زباله از جمله نحوه جمع آوری و دفن زباله‌های بیمارستانی اجرا کرده است و با تشکیل سازمان مدیریت پسماند در شهرداری که جایگزین سازمان بازیافت و تبدیل مواد می‌شود، اختیار عمل در این زمینه افزایش می‌یابد.

