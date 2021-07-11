خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: تأمین برق مورد نیاز کشور موضوعی است که نقل تمامی محافل سیاسی در کشور شده و هیچ جلسه‌ای در کشور نیست که متأثر از این موضوع نباشد. این در حالی است که مسئولین شعارهای مختلفی سر داده و خبر از تلاش برای برطرف شدن مشکلات می‌دهند اما هیچ تغییری در این مشکل ایجاد نشده است.

رحمانی فضلی وزیر کشور وزارت نیرو را مکلف کرده تا قطعی برق براساس برنامه ریزی باشد و این وزارتخانه و دستگاه‌های متبوعه اجازه نخواهند داشت بدون اطلاع قبلی نسبت به قطع برق اقدام کنند.

کشورهای صنعتی و معضل برق

یکی از مؤلفه‌های کشورهای در حال توسعه افزایش تدریجی صنایع انرژی بر در راستای توسعه صنعتی مناطق است. اگر نگاهی به کشورهای صنعتی یا در حال صنعتی شدن در بازه زمانی ١٩۵٠ تا سال ٢٠٠٠ میلادی داشته باشیم در خواهیم یافت بیشترین صنایع انرژی بر در این سال‌ها در این کشورها ایجاد شده و به بهره برداری رسیده‌اند.

این درحالی است که بیشترین میزان مصرف الکتریسیته در این کشورها در این بازه زمانی بود ولی در آن سو هیچگاه برق مصارف خانگی قطع نشد و علت آن نیز اینگونه عنوان شده است که مصارف خانگی در بالاترین سطح مصرف تنها ١٣ درصد مصارف صنعتی است و با کنترل مصرف کنندگان صنعتی می‌توان برق مورد نیاز واحدهای مصرف کننده خانگی را تامین کرد.

نتایج فوق براساس تحقیقاتی است که توسط دانشگاه کلمبیا در خصوص مصرف الکتریسیته توسط کشورهای درحال توسعه به دست آمده است و جامعه آماری آن نیز کشورهایی است که به لحاظ جغرافیایی در مناطق گرمسیری واقع شده و دارای منابع آبی زیادی نیستند.

واکاوی علت قطع برق در فارس و کشور

به صراحت می‌توان گفت علت مشخص و صریحی برای قطعی برق که اقناع کننده افکار عمومی باشد تاکنون اعلام نشده است و مسئولین برق منطقه‌ای استان فارس علت قطعی برق را افزایش مصرف به علت افزایش بی رویه گرما و کاهش باران در راستای تولید انرژی برق آبی عنوان کرده‌اند.

این در حالی است که وضعیت قطعی برق در استان‌هایی که صنایع بیشتری نسبت به استان فارس دارند همچون فارس بوده و تفاوتی میان استان‌هایی که صنعتی تر هستند با استان فارس که صنایع انرژی بر آن قابل توجهی نیست وجود ندارد.

میلاد احمدی از جمله ساکنان استان اصفهان است و در گفت و گو با خبرنگار مهر استان فارس گفت: با توجه به برنامه اعلامی برق منطقه‌ای استان اصفهان روزانه ٢ تا ۴ ساعت برق در مناطق مختلف این کلانشهر قطع می‌شود.

این شهروند اصفهانی در گفت و گو با خبرنگار مهر استان فارس تاکید کرد: مناطق صنعتی استان اصفهان در مبارکه و سایر مناطق صنعتی این استان بسیار بیشتر از استان فارس است با این حال ٢ تا ۴ ساعت در روز برق قطع می‌شود.

استان اصفهان براساس آخرین آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ١٣٩۵ بالغ بر پنج میلیون و ١٢٠ هزار نفر اعلام شده است که این آمار با میزان جمعیت استان فارس نیز برابری می‌کند.

برخی معتقد هستند علت قطعی برق در کشور مربوط به استخراج رمزارزها است و همین موضوع نیز باعث شده تا برق در مناطق مختلف کشور دچار قطعی شود.

وزیر نیرو در آخرین جلسه هیأت دولت تاکید کرده بود که با همکاری نیروی انتظامی بالغ بر ٣ هزار دستگاه ماینر غیر مجاز کشف و خاموش شده‌اند و تا پایان شهریور ماه نیز تمامی دستگاه‌های غیر مجاز شناسایی و خاموش می‌شوند.

با توجه به گفته وزیر نیرو می‌توان دریافت که علاوه بر دستگاه‌های ماینر غیر مجاز دستگاه‌های مجازی نیز در کشور فعالیت دارند که توانسته‌اند مجوزهای لازم را کسب کرده و در کشور فعالیت کنند که اگر غیر از این موضوع است چرا وزیر نیرو تاکید کرده که دستگاه‌های غیرمجاز ماینر در حال کشف و خاموش سازی است.

از سویی ابراهیم عزیزی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز بر مدیریت مصرف رمز ارزها در کشور تاکید کرده بود.

عدم صنعتی بودن فارس و کاهش قطعی برق

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی چندی قبل در خصوص چرایی قطع برق در شیراز گفت: فارس که همچون سایر استان‌های همجوار صنعتی نیست پس نباید همچون این استان‌ها ساعات متمادی برق در این استان قطع شود.

ابراهیم عزیزی تاکید کرد: با تفاهم‌هایی که با وزیر نیرو به عنوان نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است مقرر شده تا ساعات قطعی برق در شیراز و در صورت امکان در فارس نسبت به سایر نقاط کشور کاهش یابد.

وی ادامه داد: مصرف برق در فارس جزو مصارف خانگی است و با سایر استان‌های که دارای مصرف صنعتی هستند بسیار متفاوت است و باید نسبت به سایر استان‌ها نیز کمتر شاهد قطعی برق باشیم.

او افزود: برخی از واحدهای صنعتی در استان فارس نیز مقرر شده مصرف آنان مدیریت یا کاهش یابد تا بتوان مصارف خانگی را تأمین نمود البته نمی‌توان تأمین برق در کشور را تنها از منبع نیروگاه‌های برق آبی تأمین نمود و باید سایر منابع تأمین انرژی نیز مدنظر باشد.

به گفته عزیزی مدیریت مصرف و مدیریت تولید برق باید مدنظر مسئولان کشور باشد.

قطعی برق بلای جان ارباب رجوع ادارات

همانطور که گفته شد قطعی برق تأثیر شگرفی بر روند ارائه خدمت به مردم داشته و بسیاری از ارباب رجوع‌های ادارات از این قطعی برق گلایه مند هستند.

نه تنها مراجعان به ادارات بلکه سایر ارباب رجوع نهادها نظیر دانشگاه‌ها نیز از این قطعی برق گلایه‌های فراوانی دارند.

علی عباسیان دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز در این خصوص به خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به فاصله زمانی و جغرافیایی این دانشگاه با مرکز شیراز برای دریافت یک گزارش و نامه اداری در این دانشگاه باید ساعت‌ها منتظر بود تا نسبت به دریافت درخواست دانشجو اقدام صورت بگیرد این در حالی است که اگر برق هم قطع شود دیگر نباید امیدی به دریافت درخواست داشت و باید کار اداری مذبور را به روز دیگری موکول کرد.

محمد کیانی یکی از افرادی است که قطعی برق موجب شده تا نتواند درخواست اداری خود را به سرانجام برساند و در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: کندی ادارات از یک سو و قطعی برق، نبود کارمندان مربوطه، دورکاری و … از سویی دیگر باعث شده تا میزان رضایت کندی از ادارات به شدت کاهش یابد.

وی اضافه کرد: با قطعی برق هیچ اقدامی در ادارات را نمی‌توان پیش برد و باید ساعت‌ها منتظر ماند تا علاوه بر حضور کارمندان متصدی پس از وصل شدن برق زمینه دریافت درخواست‌های اداری فراهم شود.

با افزایش قطعی برق در مصارف خانگی و صنعتی و ادارت به زودی شاهد پدیده جدیدی خواهیم بود که میزان رضایتمندی اجتماعی را به شدت کاهش داده و موجب بیان اعتراضات اجتماعی خواهد شد.

در میان تمامی خبرهای ناامید کننده در خصوص قطعی برق در جامعه خبر خوش آنکه در گفت‌وگو خبرنگار مهر با رؤسای بیمارستان‌های مرجع کرونایی در فارس شاهد هستیم که رؤسای بیمارستان‌های علی اصغر، سعدی و چمران تاکید کرده‌اند که برق در بیمارستان‌ها قطع نشده است و خدمات به صورت کامل در اختیار بیماران قرار می‌گیرد.