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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۹:۵۱

مازندران میزبان مسابقات کشتی دانش آموزان استثنائی کشور

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش استثنائی مازندران گفت: اواخر مرداد ماه سال جاری مازندران میزبان مسابقات کشتی دانش آموزان استثنائی کشور خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سیاحی شامگاه شنبه در آئین افتتاح اردوهای فرهنگی تربیتی دانش آموزان با نیاز ویژه(استثنائی) منطقه یک کشور در اردوگاه شهدای دانش آموز بادله ساری افزود: این مسابقات اواخر مرداد ماه و در دو رده سنی جوانان و نوجوانان در مازندران برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: تمام مراکز استثنائی مازندران در طول تابستان دارای برنامه های اوقات فراغت هستند.

سیاحی گفت: اردوی فرهنگی تربیتی دانش آموزان با نیازهای ویژه شامل استان های مرکزی، کرمان، تهران و شهرستانهای تهران، سمنان، خراسان رضوی، گلستان، آذربایجان غربی، خراسان شمالی و قم به میزبانی مازندران است.

وی یاد آور شد: اردوی فرهنگی تربیتی دانش آموزان پسر از 5 تا 9 مرداد و دختران منطقه یک کشور نیز در تاریخ های 10 الی 14 مرداد ماه در اردوگاه شهدای دانش آموز بادله ساری برگزار می شود.

مدیر آموزش و پرورش استثنائی مازندران، هدف از برپائی این اردوها در کشور را دادن فرصت زندگی و گروهی بودن، آشنا کردن دانش آموزان با خرده فرهنگ ها و آداب و رسوم اقوام و لازمه زندگی اجتماعی روز برشمرد.

در اردوهای فرهنگی تربیتی دانش آموزان با نیاز ویژه منطقه یک کشور که در ساری برگزار می شود 170 دانش آموز پسر و 170 دانش آموز دختر حضور دارند.

کد مطلب 525326

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