برای پیشرفت باید به فناوری های نوین توجه بیشتری کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی صابری شامگاه شنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی مهارت در سالن هلال احمر شهرستان ساری افزود: دانائی محوری از اهمیت خاصی برخوردار است و حرکت در مسیر فناوری های روز با تکیه بر دانایی محوری منجر به توسعه کشور در ابعاد مختلف خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تواناسازی جزئی از تعلیم و تربیت است خاطر نشان کرد: با تکیه بر فناوری و دانائی است که پیشرفت و توسعه هر کشوری نمایان می شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران تصریح کرد: امسال در 18 مرکز فنی و حرفه ای استان به 200 هزار نفر آموزش های مربوط داده خواهد شد.

وی بیان داشت: با تخصیص اعتبار 38 میلیارد ریال در سال جاری تجهیزات مراکز کار نوسازی می شود.