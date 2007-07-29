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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۵۱

برای پیشرفت باید به فناوری های نوین توجه بیشتری کنیم

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران گفت: برای پیشرفت و توسعه مجبور به روی آوردن به فناوری های جدید هستیم زیرا کشورهای پیشرفته جهان با تکیه بر دانش و فناوری قدرتمند شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صابری شامگاه شنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی مهارت در سالن هلال احمر شهرستان ساری افزود: دانائی محوری از اهمیت خاصی برخوردار است و حرکت در مسیر فناوری های روز با تکیه بر دانایی محوری منجر به توسعه کشور در ابعاد مختلف خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تواناسازی جزئی از تعلیم و تربیت است خاطر نشان کرد: با تکیه بر فناوری و دانائی است که پیشرفت و توسعه هر کشوری نمایان می شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران تصریح کرد: امسال در 18 مرکز فنی و حرفه ای استان به 200 هزار نفر آموزش های مربوط داده خواهد شد.

وی بیان داشت: با تخصیص اعتبار 38 میلیارد ریال در سال جاری تجهیزات مراکز کار نوسازی می شود.

کد مطلب 525327

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