50 درصد آموزش دیدگان فنی و حرفه ای اصفهان جذب بازار کار می شوند

محمد علی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: مرکز آموزش اصفهان به عنوان یکی از بزرگترین مراکز آموزشی کشور محسوب می شود که دارای 45 مرکز آموزش ثابت، 33 مرکزسیار، 14 مرکز آموزشی در مراکز نظامی، 9 مرکز آموزش در اداره کل زندانها و یک هزار و 700 مرکز آموزش در مراکز خصوصی در اصفهان است.

وی ادامه داد: در سال جاری این مرکز آموزش متعهد آموزش 300 هزار نفر شده است که حدود 50 هزار نفر در بخش دولتی و 250هزار نفر در بخش خصوصی آموزش خواهند دید.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان بیان کرد: علاوه بر آموزش رایگان افراد کم درآمد، تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد در مراکز دولتی آنها به مراکز آموزشی خصوصی هم معرفی می شوند تا از خدمات این مراکز نیز به صورت رایگان استفاده کنند.

زارع در خصوص آموزش روستائیان عنوان کرد: آموزش فعالیت های فنی و حرفه ای یکی از عوامل جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها است و در سال جاری متعهد آموزش پنج هزار نفر روستائی در قالب 20 گروه آموزشی شده ایم.

این مقام مسئول در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به موفقیت های اصفهان در المپیاد مهارت کشور بیان داشت: این المپیاد در 25 رشته برگزار شد که اصفهان در مقام اول ایستاد و شش مدال طلا، دو مدال نقره، سه مدال برنز و 9 دیپلم افتخار به دست آورد.

زارع در بخش پایانی سخنان خود به افتتاح دو پروژه در هفته دولت اشاره نمود و یادآور شد: یک مرکز آموزش نساجی برای اولین بار در کشور در اصفهان فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و همچنین مرکز آموزش متالوژی اصفهان است در این هفته افتتاح خواهد شد.