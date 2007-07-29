  1. استانها
  2. زنجان
۷ مرداد ۱۳۸۶، ۹:۲۵

استان زنجان به کارخانه بازیافت زباله نیاز دارد

استان زنجان به کارخانه بازیافت زباله نیاز دارد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد استان زنجان گفت: استان زنجان نیاز شدید به ایجاد کارخانه بازیافت زباله (کمپوست) دارد.

احمد نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با عنوان این مطلب که درحال حاضر استان زنجان فاقد کارخانه بازیافت زباله (کمپوست) است افزود: با توجه به بالا بودن درصد مواد مرطوب که بیش از 70 درصد زباله ها را تشکیل می دهد، ایجاد کارخانه بازیافت مواد در استان زنجان دارای توجیه زیست - محیطی و اقتصادی است.

وی یادآورشد: احداث کارخانه بازیافت مواد (کمپوست) در شهر زنجان، شهرداری اقدام به جذب سرمایه گذار از طریق فراخوان نموده است که پیش قرار داد احداث و کاربری کارخانه کمپوست جهت امحا زباله های مرطوب شهر زنجان تنظیم شده است.

نصیری اظهار داشت: زباله تولیدی در شهر زنجان شامل 265 تن زباله شهری با سرانه 765 گرم به ازای هر نفر در روز درسه منطقه شهری است که روزانه سه تن زباله بیمارستانی و سه تن زباله صنعتی نیز تولید و امحا می شود.

وی با اشاره به وضعیت موجود جمع آوری، حمل و رفع پسمانده های تولیدی شهر زنجان خاطر نشان کرد: زباله ها با برداشت از مقابل منازل، توسط کامیون های حمل زباله به ایستگاه انتقال مرکزی (قره داغ) هدایت و در این مکان تخلیه می شوند و سپس در این ایستگاه بارگیری و جهت دفع نهایی به مرکز دفن شهری (مهتر چائی) در کیلومتر 19 زنجان انتقال می یابند.

نصیری اظهار داشت: وضعیت جمع آوری زباله در شهر زنجان در مقایسه با جمع آوری زباله در کشور، همانند بسیاری از شهرهای کشور دارای مکانیسم سنتی و قدیمی است که باید با ایجاد شرایط بهینه و صرف هزینه و تامین تجهیزات مناسب، سامانه جمع آوری و حمل زباله به روز شود.

مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد استان زنجان عنوان کرد: در شرایط کنونی با توجه به نوپا بودن سازمان بازیافت، کل زباله شهر جهت تفکیک در مبدا و در مقصد به پیمانکار واگذار شده است.

نصیری اظهار داشت: به علت شناخت بیشتر پیمانکار از کمیت و کیفیت زباله تولیدی و برنامه ریزی مناسب جهت فعالیت در سطح شهر، فعلاً تفکیک در مقصد توسط عوامل پیمانکار انجام می گیرد که در این زمینه سازمان اقدام به تهیه کاتالوگ و بروشورهای مرتبط نموده تا به هنگام انجام تفکیک در اختیار پیمانکار قرار گیرد.

وی یادآور شد: روزانه جهت جمع آوری، حمل و دفع زباله، 350 نفر کارگر تحت خدمت شهرداری فعالیت می کنند که با توجه به وسعت و توپوگرافی منطقه و نیز کمیت زباله ها و خودروهای فعال جمع آوری و حمل به تعداد بیشتری کارگر جهت بالا بردن سطح بهداشت، کاهش زمان جمع آوری زباله و در نتیجه ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان، نیاز است.

نصیری تاکید کرد: وجود تجهیزات قدیمی و عدم وجود مخازن مناسب جمع آوری و خودروهای ویژه جمع آوری و حمل زباله ، موجب افرایش زمان و هزینه های جمع آوری زباله در شهر زنجان می شود.

کد مطلب 525332

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها