36 هزار زنجانی از آموزش های فنی وحرفه ای بهره مند می شوند

حیدرعلی عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درطی سه ماهه اول سالجاری هشت هزار نفر روز آموزش به کارآموزان مرکز فنی وحرفه ای استان زنجان ارائه شده است.

وی یادآورشد: سال گذشته بیش از26هزار نفر در سطح استان زنجان از آموزش های ارائه شده در مراکز فنی و حرفه ای استان زنجان استفاده کردند که با توجه به نوع آموزش های ارائه شده این تعداد جذب بازار کار شده اند.

عبادی با تاکید براین مطلب که یکی از عوامل مهم بیکاری نداشتن مهارت و آموزش های لازم در فرد است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 70 درصد از ثبت نام کنندگان در اداره کار فاقد مهارت بوده و آموزش انسان در جهت توسعه اقتصادی و رفع مشکلات اجتماعی از اهداف آموزش فنی و حرفه ای است.

عبادی یادآور شد: ایجاد توانایی در فرد برای به دست گرفتن مسئولیت اجتماعی متناسب با استعداد افراد و کمک به رشد عقلانی از جمله اهداف در آموزش انسانی است.

وی آماده ساختن فرد برای زندگی اجتماعی و موثر بودن در جامعه را از اهداف آموزش های اجتماعی عنوان کرد و یادآور شد: ایجاد زمینه همکاری و تعاون و کاهش اتلاف منابع مالی از اهداف آموزش های اقتصادی است زیرا فردی که آموزش دیده باشد کمتر دچار حادثه و ایجاد خسارت می شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان لازمه انجام کارها را در وجود مهارت دانست و اظهار داشت: بدون مهارت و آموزش، هیچ کاری امکان پذیر نیست و فردی که مهارت پیدا کند در کنارش اعتماد به نفس پیدا کرده و هدفمند نیز می شود.

وی به وجود خلاء بین کارگران و مهندسان در صنایع اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر با آموزش های لازم برای کارگران در زمینه رفع این خلاء هستیم.

عبادی عنوان کرد: آموزش ها در فنی و حرفه ای تربیت توانایی است، نه دانایی و هدفش نیز مدرک گرایی نیست بلکه مهارت گرایی است.

وی با اشاره به این مطلب که مخاطبین آموزش فنی و حرفه ای را جمعیت فعال در کشور، شاغلین و بیکاران تشکیل می دهند افزود: آموزش بیکاران جویای کار و آموختن مهارت و آشنا نمودن آنها با تخصص های مورد نیاز جامعه از جمله برنامه های آموزش فنی و حرفه ای می باشد.

عبادی قالب عمده آموزش دیدگان فنی و حرفه ای را خواهران عنوان و تصریح کرد: کلیه آموزش های فنی و حرفه ای رایگان بوده و آموزش ها را غیر از مراکز ثابت در مراکز سیار، طرح های هجرت روستایی، پادگان ها، ندامتگاه ها دنبال می کنیم.