مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش :

مقام معظم رهبری : تنها راه تحقق آرمان ها ، پایداری است

لاریجانی : رفع نگرانی های هسته ای 10 راه حل دارد

جزئیات نحوه انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری

اعتماد :

هشدار ایران به غرب درباره تشدید تحریم ها

با حضور در منزل عبدالله مومنی صورت گرفت : دفاع فعالان سیاسی از دانشجویان

در دو و میدانی قهرمانی آسیا به دست آمد ؛ مدال پرارزش برای دختر ایرانی

اعتماد ملی

رهبر معظم انقلاب : ناسازگاری ستمگران به اسم دموکراسی و آزادی با جمهوری اسلامی

از سوی کنگره آمریکا صورت گرفت : تلاش برای قطع ارتباط بانک جهانی با ایران

حسن روحانی : انتخابات خوب با شعار برگزار نمی شود

پس از 30 سال به دست آمد ؛ نخستین مدال آسیایی ایران در دو میدانی زنان

ایران :

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از مردم : هویت نظام اسلامی مبتنی بر عدالتخواهی و مقابله با ظلم و زور و تبعیض است

رئیس جمهور در آغاز طرح پس انداز سکه طلا خواستار مشارکت مردم شد ؛ طرح قرض الحسنه بانکی با 70 میلیون سکه طلا

کواکبیان : مردم از سیاست های احمدی نژاد در مسائل خارجی رضایت دارند



ابرار:

حسن روحانی : به سکوت درباره پرونده موسویان ادامه می دهم

وزیر ارشاد : موج تعطیلی روزنامه ها و خبرگزاری ها را قبول ندارم

افروغ : نظام آموزش و پرورش ما کیفیت محور نیست

عسگر اولادی : دامنه اصولگرایی مختص گروه 1+5 نیست

ابتکار:

مقام معظم رهبری : هویت نظام اسلامی مبتنی بر اهداف امیر مومنان است

تهسیلات ویژه برای گذراندن سربازی در ادارات دولتی مناطق محروم ؛ شرایط جدید امریه سربازی

دعوت از باکی مون برای سفر به ایران

پول :

احمدی نژاد : فقط 5 درصد مردم به سهمیه بندی بنزین مشکل دارند

گشایش حساب پس انداز سکه طلا در بانک رفاه

لاریجانی : تایم اوت به معنای تعلیق نیست

شل : با وجود فشار آمریکا در ایران می مانیم

تفاهم :

احمدی نژاد : سیستم بانکی ایران کج است

تولید نخستین موتور دیزلی در سایپا

جهرمی اهدا کرد : لوح و تندیس برای بانک کشاورزی

توسعه :

رهبر انقلاب : ایران راه خود را اقتدار ادامه می دهد

عسگر اولادی تشریح کرد : قطب های رقابت انتخابات آینده

رئیس جمهور : تا چهار ماه آینده آغاز می شود ، دور جدید دیپلماسی ابتکاری ایران



تهران امروز :

گشایش بانک طلا ، نحوه سپرده گذاری و تهسیلات بانک طلا در " تهران امروز "

لاریجانی در گفت و گو با خبرنگاران غربی مطرح کرد : پرونده هسته ای ایران ، یک مدل جهانی با بیش از 10 راه حل

رهبر معظم انقلاب تاکید کرد : دشمنان " به اسم دموکراسی " با جمهوری اسلامی به ستیزه برخاسته اند

جام جم :

سهم گمشده خودروسازان در صرفه جویی بنزین

فراخوان رئیس جمهور از نخبگان

دانش جعفری : تدابیر واکسنی دولت برای کاهش تورم

جوان :

با اشاره به تلاش دشمنان علیه ایران ؛ رهبر انقلاب : به اسم دموکراسی با جمهوری اسلامی سرناسازگاری گذاشته اند

اعتراف آمریکا به تلاش برای بر هم زدن روابط اعراب با ایران

تسهیلات امریه و خدمت در مراکز دولتی برای مشمولان اعلام شد

مقام اول تولید علم برای ایران تا پنج سال دیگر ؛ ایران دومین تولید کننده داروی خوراکی تالاسمی در دنیا شد

جمهوری اسلامی :

علمای اهل سنت کشورهای منطقه ، فتوای تفرقه افکنانه مفتی های وهابی را محکوم کردند

افتتاح قرض الحسنه پس انداز سکه در بانک رفاه با حضور رئیس جمهور

لاریجانی : ایران به همه سئوالات آژانس پاسخ می دهد

خراسان :

رئیس جمهور : قفل های سیستم بانکی باید باز شود

استاندار در جلسه شورای اداری استان خبر داد : قرارداد پروژه قطار سریع السیر مشهد - تهران با آلمان امضا شد

اظهارات روحانی درباره تشکیل ائتلاف اعتدالیون تعیین صلاحیت ها و پرونده موسویان

خبر :

رئیس جمهور در گفت و گوی تلویزیونی مهمترین سیاست های دولت را تشریح کرد : دور جدید دیپلماسی ابتکاری ایران 4 ماه دیگر آغاز می شود

گفت و گوی خواندنی لاریجانی با خبرنگاران غربی

خبر خوش وزیر مسکن برای بی خانه ها

حمایت :

مقام معظم رهبری مطرح کردند : ایستادگی در مقابل زورگویان جهانی

آیت الله هاشمی شاهرودی اعلام کرد : برگزاری نخستین اجلاس روسای قوه قضائیه کشورهای اسلامی در تهران



حیات نو :

هاشمی رفسنجانی : احزاب از مهترین ساز و کارها برای حاکم سازی خرد جمعی هستند

به دلیل توصیه کمیته حقیقت یاب به محمود عباس ؛ دحلان کناره گیری کرد

از4 ماه آینده آغاز می شود : دور جدید دیپلماسی ابتکاری

دنیای اقتصاد :

دانش جعفری ، وزیر اقتصاد خبر داد : تدابیر ویژه برای کاهش تورم

ارزیابی " دنیای اقتصاد " از پرسش های اقتصادی احمدی نژاد : دغدغه های یک رئیس جمهور

سیاست روز :

رهبر معظم انقلاب بر اهداف امیر مومنان علی (ع) تاکید کردند ؛ اساس نظام اسلامی عدالتخواهی و مقابله با تبعیض است

فرمانده کل سپاه پاسداران در جمع اساتید بسیجی تاکید کرد : اشغالگران عراق نه راه پیش دارند ، نه پس

همزمان با سفر رایس و گیتس به خاورمیانه آشکار شد : طرح آمریکا برای رویارویی اعراب و ایران

شرق :

ادامه انتقادهای رئیس جمهور از سیستم بانکی : بانک ها دنبال سود نباشند

برای جلوگیری از هتک حرمت اماکن متبرکه : خاتمی از سوی آیت الله اردبیلی ماموریت یافت

طرحی برای مقابله با نفوذ ایران ؛ قرارداد تسلیحاتی جدید آمریکا و اعراب

صدای عدالت :

مقام معظم رهبری : راه امیر مومنان تنها راه تحقق آرمان های بزرگ است

حسن روحانی : معیشت و رفاه مردم با حضور در انتخابات رابطه مستقیم دارد

سید احمد خاتمی : جمهوریت ریشه در متن بینش امام دارد



عصر اقتصاد :

رئیس جمهور : شرایط کنونی بانک ها مانع جهش اقتصادی است

مخبر کمیسیون اقتصادی اعلام کرد : تهسیلات دولتی پوششی برای زیان شرکت ها

هاشمی رفسنجانی اعلام کرد : ضرورت عقلانیت در رسیدن به اهداف چشم انداز

کاروکارگر :

رئیس جمهور : نظام بانکی نیازمند اصلاح است

مرکز آمار اقتصادی آمریکا اعلام کرد : ژاپن ، چین و ترکیه ، مقصد 34 درصد کالاهای ایرانی

هاشمی رفسنجانی : احزاب از مهمترین ساز و کارهای حاکمیت خرد جمعی هستند

کارگزاران :

در همایش هزار استاد بسیجی در مشهد اعلام شد : راه اندازی شبکه رصد فرهنگی

طالبان : گروگان های کره ای هنوز زنده اند ، کره ای ها در هراس جان گروگان ها

مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح تشریح کرد : آخرین وضعیت مقررات نظام وظیفه



کیهان :

رهبر معظم انقلاب در جمع اقشار مختلف مردم : تحقق آرمان های ملت پایداری در راه علی است

تظاهرات ضد دولتی در خیابان های پایتخت بحرین

به دنبال گسترش جنایات اشغالگران در عراق ؛ نوری مالکی : فرمانده نظامی آمریکا باید اخراج شود

همشهری :

انتقاد رئیس جمهوری از سیستم بانکی و خودروسازان

بدهی 360 میلیارد تومانی دولت به مترو تهران

با درج آگهی از سوی یکی از بانک ها صورت گرفت : مزایده اثر تاریخی کاشان به عنوان واحد مسکونی

همبستگی :

رئیس جمهور در مراسم گشایش حساب قرض الحسنه پس انداز سکه طلا ، سیستم بانکی کج است

مصباح یزدی : نظام آموزش و پرورش بر مبنای ضد اسلام شکل گرفته است