مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش :
مقام معظم رهبری : تنها راه تحقق آرمان ها ، پایداری است
لاریجانی : رفع نگرانی های هسته ای 10 راه حل دارد
جزئیات نحوه انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری
اعتماد :
هشدار ایران به غرب درباره تشدید تحریم ها
با حضور در منزل عبدالله مومنی صورت گرفت : دفاع فعالان سیاسی از دانشجویان
در دو و میدانی قهرمانی آسیا به دست آمد ؛ مدال پرارزش برای دختر ایرانی
اعتماد ملی
رهبر معظم انقلاب : ناسازگاری ستمگران به اسم دموکراسی و آزادی با جمهوری اسلامی
از سوی کنگره آمریکا صورت گرفت : تلاش برای قطع ارتباط بانک جهانی با ایران
حسن روحانی : انتخابات خوب با شعار برگزار نمی شود
پس از 30 سال به دست آمد ؛ نخستین مدال آسیایی ایران در دو میدانی زنان
ایران :
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از مردم : هویت نظام اسلامی مبتنی بر عدالتخواهی و مقابله با ظلم و زور و تبعیض است
رئیس جمهور در آغاز طرح پس انداز سکه طلا خواستار مشارکت مردم شد ؛ طرح قرض الحسنه بانکی با 70 میلیون سکه طلا
کواکبیان : مردم از سیاست های احمدی نژاد در مسائل خارجی رضایت دارند
ابرار:
حسن روحانی : به سکوت درباره پرونده موسویان ادامه می دهم
وزیر ارشاد : موج تعطیلی روزنامه ها و خبرگزاری ها را قبول ندارم
افروغ : نظام آموزش و پرورش ما کیفیت محور نیست
عسگر اولادی : دامنه اصولگرایی مختص گروه 1+5 نیست
ابتکار:
مقام معظم رهبری : هویت نظام اسلامی مبتنی بر اهداف امیر مومنان است
تهسیلات ویژه برای گذراندن سربازی در ادارات دولتی مناطق محروم ؛ شرایط جدید امریه سربازی
دعوت از باکی مون برای سفر به ایران
پول :
احمدی نژاد : فقط 5 درصد مردم به سهمیه بندی بنزین مشکل دارند
گشایش حساب پس انداز سکه طلا در بانک رفاه
لاریجانی : تایم اوت به معنای تعلیق نیست
شل : با وجود فشار آمریکا در ایران می مانیم
تفاهم :
احمدی نژاد : سیستم بانکی ایران کج است
تولید نخستین موتور دیزلی در سایپا
جهرمی اهدا کرد : لوح و تندیس برای بانک کشاورزی
توسعه :
رهبر انقلاب : ایران راه خود را اقتدار ادامه می دهد
عسگر اولادی تشریح کرد : قطب های رقابت انتخابات آینده
رئیس جمهور : تا چهار ماه آینده آغاز می شود ، دور جدید دیپلماسی ابتکاری ایران
تهران امروز :
گشایش بانک طلا ، نحوه سپرده گذاری و تهسیلات بانک طلا در " تهران امروز "
لاریجانی در گفت و گو با خبرنگاران غربی مطرح کرد : پرونده هسته ای ایران ، یک مدل جهانی با بیش از 10 راه حل
رهبر معظم انقلاب تاکید کرد : دشمنان " به اسم دموکراسی " با جمهوری اسلامی به ستیزه برخاسته اند
جام جم :
سهم گمشده خودروسازان در صرفه جویی بنزین
فراخوان رئیس جمهور از نخبگان
دانش جعفری : تدابیر واکسنی دولت برای کاهش تورم
جوان :
با اشاره به تلاش دشمنان علیه ایران ؛ رهبر انقلاب : به اسم دموکراسی با جمهوری اسلامی سرناسازگاری گذاشته اند
اعتراف آمریکا به تلاش برای بر هم زدن روابط اعراب با ایران
تسهیلات امریه و خدمت در مراکز دولتی برای مشمولان اعلام شد
مقام اول تولید علم برای ایران تا پنج سال دیگر ؛ ایران دومین تولید کننده داروی خوراکی تالاسمی در دنیا شد
جمهوری اسلامی :
علمای اهل سنت کشورهای منطقه ، فتوای تفرقه افکنانه مفتی های وهابی را محکوم کردند
افتتاح قرض الحسنه پس انداز سکه در بانک رفاه با حضور رئیس جمهور
لاریجانی : ایران به همه سئوالات آژانس پاسخ می دهد
خراسان :
رئیس جمهور : قفل های سیستم بانکی باید باز شود
استاندار در جلسه شورای اداری استان خبر داد : قرارداد پروژه قطار سریع السیر مشهد - تهران با آلمان امضا شد
اظهارات روحانی درباره تشکیل ائتلاف اعتدالیون تعیین صلاحیت ها و پرونده موسویان
خبر :
رئیس جمهور در گفت و گوی تلویزیونی مهمترین سیاست های دولت را تشریح کرد : دور جدید دیپلماسی ابتکاری ایران 4 ماه دیگر آغاز می شود
گفت و گوی خواندنی لاریجانی با خبرنگاران غربی
خبر خوش وزیر مسکن برای بی خانه ها
حمایت :
مقام معظم رهبری مطرح کردند : ایستادگی در مقابل زورگویان جهانی
آیت الله هاشمی شاهرودی اعلام کرد : برگزاری نخستین اجلاس روسای قوه قضائیه کشورهای اسلامی در تهران
حیات نو :
هاشمی رفسنجانی : احزاب از مهترین ساز و کارها برای حاکم سازی خرد جمعی هستند
به دلیل توصیه کمیته حقیقت یاب به محمود عباس ؛ دحلان کناره گیری کرد
از4 ماه آینده آغاز می شود : دور جدید دیپلماسی ابتکاری
دنیای اقتصاد :
دانش جعفری ، وزیر اقتصاد خبر داد : تدابیر ویژه برای کاهش تورم
ارزیابی " دنیای اقتصاد " از پرسش های اقتصادی احمدی نژاد : دغدغه های یک رئیس جمهور
سیاست روز :
رهبر معظم انقلاب بر اهداف امیر مومنان علی (ع) تاکید کردند ؛ اساس نظام اسلامی عدالتخواهی و مقابله با تبعیض است
فرمانده کل سپاه پاسداران در جمع اساتید بسیجی تاکید کرد : اشغالگران عراق نه راه پیش دارند ، نه پس
همزمان با سفر رایس و گیتس به خاورمیانه آشکار شد : طرح آمریکا برای رویارویی اعراب و ایران
شرق :
ادامه انتقادهای رئیس جمهور از سیستم بانکی : بانک ها دنبال سود نباشند
برای جلوگیری از هتک حرمت اماکن متبرکه : خاتمی از سوی آیت الله اردبیلی ماموریت یافت
طرحی برای مقابله با نفوذ ایران ؛ قرارداد تسلیحاتی جدید آمریکا و اعراب
صدای عدالت :
مقام معظم رهبری : راه امیر مومنان تنها راه تحقق آرمان های بزرگ است
حسن روحانی : معیشت و رفاه مردم با حضور در انتخابات رابطه مستقیم دارد
سید احمد خاتمی : جمهوریت ریشه در متن بینش امام دارد
عصر اقتصاد :
رئیس جمهور : شرایط کنونی بانک ها مانع جهش اقتصادی است
مخبر کمیسیون اقتصادی اعلام کرد : تهسیلات دولتی پوششی برای زیان شرکت ها
هاشمی رفسنجانی اعلام کرد : ضرورت عقلانیت در رسیدن به اهداف چشم انداز
کاروکارگر :
رئیس جمهور : نظام بانکی نیازمند اصلاح است
مرکز آمار اقتصادی آمریکا اعلام کرد : ژاپن ، چین و ترکیه ، مقصد 34 درصد کالاهای ایرانی
هاشمی رفسنجانی : احزاب از مهمترین ساز و کارهای حاکمیت خرد جمعی هستند
کارگزاران :
در همایش هزار استاد بسیجی در مشهد اعلام شد : راه اندازی شبکه رصد فرهنگی
طالبان : گروگان های کره ای هنوز زنده اند ، کره ای ها در هراس جان گروگان ها
مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح تشریح کرد : آخرین وضعیت مقررات نظام وظیفه
کیهان :
رهبر معظم انقلاب در جمع اقشار مختلف مردم : تحقق آرمان های ملت پایداری در راه علی است
تظاهرات ضد دولتی در خیابان های پایتخت بحرین
به دنبال گسترش جنایات اشغالگران در عراق ؛ نوری مالکی : فرمانده نظامی آمریکا باید اخراج شود
همشهری :
انتقاد رئیس جمهوری از سیستم بانکی و خودروسازان
بدهی 360 میلیارد تومانی دولت به مترو تهران
با درج آگهی از سوی یکی از بانک ها صورت گرفت : مزایده اثر تاریخی کاشان به عنوان واحد مسکونی
همبستگی :
رئیس جمهور در مراسم گشایش حساب قرض الحسنه پس انداز سکه طلا ، سیستم بانکی کج است
مصباح یزدی : نظام آموزش و پرورش بر مبنای ضد اسلام شکل گرفته است
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