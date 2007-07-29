به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ایران‌شناسی با هدف برقراری ارتباط مستمر میان اندیشمندان و پژوهشگران در حوزه خلیج‌فارس و ایجاد کانون برای ارائه آخرین دستاوردها و مطالعات مربوط به حوزه خلیج‌فارس و بررسی مشکلات تحقیقات در داخل و خارج از کشور در خصوص مسائل مرتبط با خلیج فارس همایش بین‌المللی خلیج‌فارس را برگزار می‌کند.

در این همایش که از 10 اردیبهشت لغایت 12 اردیبهشت ماه 1387 در تهران برگزار می‌شود، مطالعات اسناد و مدارک تاریخی حوزه خلیج فارس در گروه های علمی مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این گروه ها عبارت اند از: ادبیات (نظم و نثر) محلی کرانه‌های خلیج فارس، توسعه اقتصادی خلیج فارس در دوره های تاریخی مختلف (سیراف، بوشهر و ...) و تحولات صنعتی پس از پیروزی انقلاب (عسلویه مناطق آزاد و ...)، مطالعات جغرافیای تاریخی و تاریخ محلی خلیج فارس، فرهنگ عامه و مردم شناسی جزایر ایرانی و کرانه های خلیج فارس، هنر و صنایع دستی جزایر و بنادر خلیج فارس، معماری کرانه ها و جزایر خلیج فارس، نقشه های تاریخی جزایر و بنادر خلیج فارس، اسناد و مدارک تاریخی جزایر و بنادر خلیج فارس، فرهنگ نامه و اصطلاحات دریایی خلیج فارس، جزایر و بنادر خلیج فارس در رسانه ها و مطبوعات، کتابشناسی جزایر و بنادر خلیج فارس، عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی و شهری در شکل گیری هویت جزایر و بنادر خلیج فارس، تاریخ نفت و آبراه خلیج فارس، محیط زیست و خلیج فارس و کشتیرانی بازرگانی و نیروی دریایی خلیج فارس.

علاقمندان به شرکت در این همایش، می‌توانند با مراجعه به سایت بنیاد ایران‌شناسی و ‌تکمیل برگه جهت ارائه مقاله ثبت نام کنند.