امروز در تاریخ

|عملیات والفجر 3:
عملیات وسیع والفجر سه در چنین روزی در سال 1362 آغاز شد . این عملیات در شمال مهران و با رمز یا الله یا الله یا الله انجام گرفت . در نتیجه این عملیات ضمن آزاد سازی منطقه بزرگی از خاک میهن اسلامی ، نقاط اشغال شده توسط رژیم بعثی به دست رزمندگان پر توان اسلام افتاد . تلفات دشمن در این عملیات بیش از ده هزار نفر کشته و زخمی و پانصد اسیر گزارش شد . میزان ضایعات دشمن بعثی نیز صد تانک و نفربر ، دو توپ و پنجاه خوردو رسید .
شهادت حجه الاسلام کامیاب :
حجه الاسلام کامیاب نماینده مردم مشهد در چنین روزی در سال 1360 به درجه رفیع شهادت نایل آمد . وی توسط کوردلان منافق به شهادت رسید .
درگذشت هادی اسلامی ، بازیگر سینما :
هادی اسلامی در سال 1318 به دنیا آمد . وی در رشته تئاتر و هنرهای دراماتیک تحصیل کرد. او فعالیت در تئاتر را با نمایش بازرسی در سال 1342، فعالیت در سینما را با فیلم قدیس در سال 1359 و فعالیت در تلویزیون را با مجموعه سمک عیار در سال 1354 آغاز کرد. اسلامی در فیلم هایی چون آقای هیرو گلیف، آشیانه مهر ، اتوبوس، معما ، بهار در پاییز ، قصه زندگی ، جهیزیه برای رباب ، خواستگاری ، دل نمک ، شاخه های بید، به ایفای نقش پرداخت و در مجموعه های تلویزیونی چون "هشت بهشت "، "مرغ حق "و "روز گار وصل "بازی کرد. این هنرمند نام آشنای سینما و تلویزیون درچنین روزی به علت عارضه قلبی که از قبل بدان مبتلا بود ، دچار ایست قلبی شد و دار فانی را وداع گفت.
فرار بنی صدر و رجوی به فرانسه :
در چنین روزی در سال 1360 دو تن از خائنین به ملت ترک دیار کرده و به فرانسه گریختند .
در بهمن ماه 1358 ، انتخابات عمومی برای تعیین نخستین رییس جمهور بر گزار شد و ابوالحسن بنی صدر به ریاست جمهوری رسید . امام خمینی ره مطابق قانون اساسی حکم ریاست جمهوری وی را تنفیذ کردند و برای ایجاد هماهنگی و داشتن قدرت اجرایی بیشتر او را به ریاست شورای انقلاب و به سمت فرماندهی کل قوا نیز منصوب نمودند . اما در شش ماهه دوم سال 1359 ه ش بنی صدر روش خود را دگرگون کرد. بنی صدر پس از رسیدن به قدرت روز به روز از امام و مردم انقلابی که وی با تظاهر به وفاداری به آنها خود را به ریاست جمهوری رسانده بود ، فاصله می گرفت و در مقابل به گروهک هایی که قبلا خود را دشمن سرسخت انها معرفی کرده بود، نزدیک می شد. وی در مقام رییس جمهوری از هر فرصتی برای تضعیف یاران صادق و انقلابی امام و نهادهای قانونی کشور مثل مجلس و قوه قضاییه و سپاه پاسداران استفاده می کرد و برای مقابله با مردم به تقویت گروهک ها می پرداخت و با کمک آنها این سو آن سو آشوب وفتنه بر پا می کرد . سر انجام کار به جایی کشید که امام خمینی ره در خرداد ماه سال 1360 بنی صدر را از فرماندهی کل قوا عزل کردند و چند روز بعد مجلس به عدم کفایت سیاسی وی برای ادامه ریاست جمهوری رای داد و بنی صدر از سمت خود بر کنار شد . وی که پس از برکناری مخفی شده بود ، باآرایش زنانه وپناه گرفتن در توالت هواپیما، همراه با بعضی از سران گروهک منافقین از جمله مسعود رجوی از کشورخارج شد و به پاریس گریخت . خلبانی که آنان را به پاریس برد همان فردی بود که محمد رضا پهلوی را روز 26 دی ماه سال 1357 از ایران خارج کرده بود.
تولد آلکسی دو توکویل :
این سیاستمدار و نویسنده فرانسوی در چنین روزی در سال 1805 میلادی دیده به جهان گشود . کتاب وی با عنوان "دموکراسی در آمریکا "مشهور است .
تولد بوت تارکینگتون :
تارکینگتون نویسنده آمریکایی در چنین روزی در سال 1869 میلادی به دنیا آمد . "هفده" و" آمبرسون های با شکوه" عنوان دو اثر معروف این نویسنده اند .
تولد دون مارکز :
دون مارکز، رو زنامه نگار و شاعر ایتالیایی در چنین روزی در سال 1878 به دنیا آمد . "آرچی "و"مهیتابل" از مهم ترین اثار اویند.
تولد سیگموند رامبرگ :
این آهنگساز اپرا ، اهل هانگاری در چنین روزی دیده به جهان گشود . "فصل شکوفه " عنوان مهم ترین اثر موسیقی - نمایش اوست .
تولد بنیتو موسولینی :
موسولینی، دیکتاتور و فاشیست بزرگ ایتالیایی در چنین روزی در سال 1883 به دنیا آمد. وی در فاصله بین سال های 1922 تا 1943 در ایتالیا حکومت کرد . موسولینی از متحدان آدولف هیتلر، رهبر نازی های آلمان در جنگ جهانی دوم بود . وی سرانجام توسط مبارزان ضد فاشیت ایتالیا ، دستگیر و اعدام شد.
تولد دون ردمن :
این رهبر ارکستر ایتالیایی در چنین روزی در سال 1900 دیده به جهان گشود. "اوقات شیرین" عنوان مهم ترین اثر موسیقایی اوست .
تولد ای وینلجانوسن :
ای وینلجانوسن نویسنده سوئدی در چنین روزی در سال 1900 میلادی به دنیا آمد ." بازگشت به ایتا کا" مهمترین اثر اوست . وی در سال 1974 جایزه نوبل ادبی را از آن خود کرد .
درگذشت ونسان ون گوگ :
ونسان ونگوگ نقاش بزرگ پست امپرسیونیست در هلند چشم به جهان گشود. وی ده سال پیش از مرگش تصمیم گرفت که نقاش بشود . تابلوهای نخستین او همه از رنگ های خفه و تاریک برخوردار بودند. ون گوگ پس از آنکه در سال 1886 به پاریس رفت و با پیاسر نقاش و چند تن دیگر از نقاشان دیگر فرانسوی دیدار کرد، رنگ های زنده و درخشان را در آثار خود بکار برد. او در همه عمر با نوعی بیماری روانی دست به گریبان بود. تابلو "اتاق خواب " مهم ترین اثر تصویری اوست .
خبرگزاری مهر - امروز یکشنبه هفتم مرداد ماه سال 1386 هجری شمسی مقارن است با چهاردهم رجب سال 1428 هجری قمری و برابر است با بیست و نهم جولای 2007 میلادی.
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