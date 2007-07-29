امروز در تاریخ

عملیات والفجر 3:

عملیات وسیع والفجر سه در چنین روزی در سال 1362 آغاز شد . این عملیات در شمال مهران و با رمز یا الله یا الله یا الله انجام گرفت . در نتیجه این عملیات ضمن آزاد سازی منطقه بزرگی از خاک میهن اسلامی ، نقاط اشغال شده توسط رژیم بعثی به دست رزمندگان پر توان اسلام افتاد . تلفات دشمن در این عملیات بیش از ده هزار نفر کشته و زخمی و پانصد اسیر گزارش شد . میزان ضایعات دشمن بعثی نیز صد تانک و نفربر ، دو توپ و پنجاه خوردو رسید .



شهادت حجه الاسلام کامیاب :

حجه الاسلام کامیاب نماینده مردم مشهد در چنین روزی در سال 1360 به درجه رفیع شهادت نایل آمد . وی توسط کوردلان منافق به شهادت رسید .



درگذشت هادی اسلامی ، بازیگر سینما :

هادی اسلامی در سال 1318 به دنیا آمد . وی در رشته تئاتر و هنرهای دراماتیک تحصیل کرد. او فعالیت در تئاتر را با نمایش بازرسی در سال 1342، فعالیت در سینما را با فیلم قدیس در سال 1359 و فعالیت در تلویزیون را با مجموعه سمک عیار در سال 1354 آغاز کرد. اسلامی در فیلم هایی چون آقای هیرو گلیف، آشیانه مهر ، اتوبوس، معما ، بهار در پاییز ، قصه زندگی ، جهیزیه برای رباب ، خواستگاری ، دل نمک ، شاخه های بید، به ایفای نقش پرداخت و در مجموعه های تلویزیونی چون "هشت بهشت "، "مرغ حق "و "روز گار وصل "بازی کرد. این هنرمند نام آشنای سینما و تلویزیون درچنین روزی به علت عارضه قلبی که از قبل بدان مبتلا بود ، دچار ایست قلبی شد و دار فانی را وداع گفت.



فرار بنی صدر و رجوی به فرانسه :

در چنین روزی در سال 1360 دو تن از خائنین به ملت ترک دیار کرده و به فرانسه گریختند .

در بهمن ماه 1358 ، انتخابات عمومی برای تعیین نخستین رییس جمهور بر گزار شد و ابوالحسن بنی صدر به ریاست جمهوری رسید . امام خمینی ره مطابق قانون اساسی حکم ریاست جمهوری وی را تنفیذ کردند و برای ایجاد هماهنگی و داشتن قدرت اجرایی بیشتر او را به ریاست شورای انقلاب و به سمت فرماندهی کل قوا نیز منصوب نمودند . اما در شش ماهه دوم سال 1359 ه ش بنی صدر روش خود را دگرگون کرد. بنی صدر پس از رسیدن به قدرت روز به روز از امام و مردم انقلابی که وی با تظاهر به وفاداری به آنها خود را به ریاست جمهوری رسانده بود ، فاصله می گرفت و در مقابل به گروهک هایی که قبلا خود را دشمن سرسخت انها معرفی کرده بود، نزدیک می شد. وی در مقام رییس جمهوری از هر فرصتی برای تضعیف یاران صادق و انقلابی امام و نهادهای قانونی کشور مثل مجلس و قوه قضاییه و سپاه پاسداران استفاده می کرد و برای مقابله با مردم به تقویت گروهک ها می پرداخت و با کمک آنها این سو آن سو آشوب وفتنه بر پا می کرد . سر انجام کار به جایی کشید که امام خمینی ره در خرداد ماه سال 1360 بنی صدر را از فرماندهی کل قوا عزل کردند و چند روز بعد مجلس به عدم کفایت سیاسی وی برای ادامه ریاست جمهوری رای داد و بنی صدر از سمت خود بر کنار شد . وی که پس از برکناری مخفی شده بود ، باآرایش زنانه وپناه گرفتن در توالت هواپیما، همراه با بعضی از سران گروهک منافقین از جمله مسعود رجوی از کشورخارج شد و به پاریس گریخت . خلبانی که آنان را به پاریس برد همان فردی بود که محمد رضا پهلوی را روز 26 دی ماه سال 1357 از ایران خارج کرده بود.



تولد آلکسی دو توکویل :

این سیاستمدار و نویسنده فرانسوی در چنین روزی در سال 1805 میلادی دیده به جهان گشود . کتاب وی با عنوان "دموکراسی در آمریکا "مشهور است .



تولد بوت تارکینگتون :

تارکینگتون نویسنده آمریکایی در چنین روزی در سال 1869 میلادی به دنیا آمد . "هفده" و" آمبرسون های با شکوه" عنوان دو اثر معروف این نویسنده اند .



تولد دون مارکز :

دون مارکز، رو زنامه نگار و شاعر ایتالیایی در چنین روزی در سال 1878 به دنیا آمد . "آرچی "و"مهیتابل" از مهم ترین اثار اویند.



تولد سیگموند رامبرگ :

این آهنگساز اپرا ، اهل هانگاری در چنین روزی دیده به جهان گشود . "فصل شکوفه " عنوان مهم ترین اثر موسیقی - نمایش اوست .



تولد بنیتو موسولینی :

موسولینی، دیکتاتور و فاشیست بزرگ ایتالیایی در چنین روزی در سال 1883 به دنیا آمد. وی در فاصله بین سال های 1922 تا 1943 در ایتالیا حکومت کرد . موسولینی از متحدان آدولف هیتلر، رهبر نازی های آلمان در جنگ جهانی دوم بود . وی سرانجام توسط مبارزان ضد فاشیت ایتالیا ، دستگیر و اعدام شد.



تولد دون ردمن :

این رهبر ارکستر ایتالیایی در چنین روزی در سال 1900 دیده به جهان گشود. "اوقات شیرین" عنوان مهم ترین اثر موسیقایی اوست .



تولد ای وینلجانوسن :

ای وینلجانوسن نویسنده سوئدی در چنین روزی در سال 1900 میلادی به دنیا آمد ." بازگشت به ایتا کا" مهمترین اثر اوست . وی در سال 1974 جایزه نوبل ادبی را از آن خود کرد .



درگذشت ونسان ون گوگ :

عملیات وسیع والفجر سه در چنین روزی در سال 1362 آغاز شد . این عملیات در شمال مهران و با رمز یا الله یا الله یا الله انجام گرفت . در نتیجه این عملیات ضمن آزاد سازی منطقه بزرگی از خاک میهن اسلامی ، نقاط اشغال شده توسط رژیم بعثی به دست رزمندگان پر توان اسلام افتاد . تلفات دشمن در این عملیات بیش از ده هزار نفر کشته و زخمی و پانصد اسیر گزارش شد . میزان ضایعات دشمن بعثی نیز صد تانک و نفربر ، دو توپ و پنجاه خوردو رسید .حجه الاسلام کامیاب نماینده مردم مشهد در چنین روزی در سال 1360 به درجه رفیع شهادت نایل آمد . وی توسط کوردلان منافق به شهادت رسید .هادی اسلامی در سال 1318 به دنیا آمد . وی در رشته تئاتر و هنرهای دراماتیک تحصیل کرد. او فعالیت در تئاتر را با نمایش بازرسی در سال 1342، فعالیت در سینما را با فیلم قدیس در سال 1359 و فعالیت در تلویزیون را با مجموعه سمک عیار در سال 1354 آغاز کرد. اسلامی در فیلم هایی چون آقای هیرو گلیف، آشیانه مهر ، اتوبوس، معما ، بهار در پاییز ، قصه زندگی ، جهیزیه برای رباب ، خواستگاری ، دل نمک ، شاخه های بید، به ایفای نقش پرداخت و در مجموعه های تلویزیونی چون "هشت بهشت "، "مرغ حق "و "روز گار وصل "بازی کرد. این هنرمند نام آشنای سینما و تلویزیون درچنین روزی به علت عارضه قلبی که از قبل بدان مبتلا بود ، دچار ایست قلبی شد و دار فانی را وداع گفت.در چنین روزی در سال 1360 دو تن از خائنین به ملت ترک دیار کرده و به فرانسه گریختند .در بهمن ماه 1358 ، انتخابات عمومی برای تعیین نخستین رییس جمهور بر گزار شد و ابوالحسن بنی صدر به ریاست جمهوری رسید . امام خمینی ره مطابق قانون اساسی حکم ریاست جمهوری وی را تنفیذ کردند و برای ایجاد هماهنگی و داشتن قدرت اجرایی بیشتر او را به ریاست شورای انقلاب و به سمت فرماندهی کل قوا نیز منصوب نمودند . اما در شش ماهه دوم سال 1359 ه ش بنی صدر روش خود را دگرگون کرد. بنی صدر پس از رسیدن به قدرت روز به روز از امام و مردم انقلابی که وی با تظاهر به وفاداری به آنها خود را به ریاست جمهوری رسانده بود ، فاصله می گرفت و در مقابل به گروهک هایی که قبلا خود را دشمن سرسخت انها معرفی کرده بود، نزدیک می شد. وی در مقام رییس جمهوری از هر فرصتی برای تضعیف یاران صادق و انقلابی امام و نهادهای قانونی کشور مثل مجلس و قوه قضاییه و سپاه پاسداران استفاده می کرد و برای مقابله با مردم به تقویت گروهک ها می پرداخت و با کمک آنها این سو آن سو آشوب وفتنه بر پا می کرد . سر انجام کار به جایی کشید که امام خمینی ره در خرداد ماه سال 1360 بنی صدر را از فرماندهی کل قوا عزل کردند و چند روز بعد مجلس به عدم کفایت سیاسی وی برای ادامه ریاست جمهوری رای داد و بنی صدر از سمت خود بر کنار شد . وی که پس از برکناری مخفی شده بود ، باآرایش زنانه وپناه گرفتن در توالت هواپیما، همراه با بعضی از سران گروهک منافقین از جمله مسعود رجوی از کشورخارج شد و به پاریس گریخت . خلبانی که آنان را به پاریس برد همان فردی بود که محمد رضا پهلوی را روز 26 دی ماه سال 1357 از ایران خارج کرده بود.این سیاستمدار و نویسنده فرانسوی در چنین روزی در سال 1805 میلادی دیده به جهان گشود . کتاب وی با عنوان "دموکراسی در آمریکا "مشهور است .تارکینگتون نویسنده آمریکایی در چنین روزی در سال 1869 میلادی به دنیا آمد . "هفده" و" آمبرسون های با شکوه" عنوان دو اثر معروف این نویسنده اند .دون مارکز، رو زنامه نگار و شاعر ایتالیایی در چنین روزی در سال 1878 به دنیا آمد . "آرچی "و"مهیتابل" از مهم ترین اثار اویند.این آهنگساز اپرا ، اهل هانگاری در چنین روزی دیده به جهان گشود . "فصل شکوفه " عنوان مهم ترین اثر موسیقی - نمایش اوست .موسولینی، دیکتاتور و فاشیست بزرگ ایتالیایی در چنین روزی در سال 1883 به دنیا آمد. وی در فاصله بین سال های 1922 تا 1943 در ایتالیا حکومت کرد . موسولینی از متحدان آدولف هیتلر، رهبر نازی های آلمان در جنگ جهانی دوم بود . وی سرانجام توسط مبارزان ضد فاشیت ایتالیا ، دستگیر و اعدام شد.این رهبر ارکستر ایتالیایی در چنین روزی در سال 1900 دیده به جهان گشود. "اوقات شیرین" عنوان مهم ترین اثر موسیقایی اوست .ای وینلجانوسن نویسنده سوئدی در چنین روزی در سال 1900 میلادی به دنیا آمد ." بازگشت به ایتا کا" مهمترین اثر اوست . وی در سال 1974 جایزه نوبل ادبی را از آن خود کرد . ونسان ونگوگ نقاش بزرگ پست امپرسیونیست در هلند چشم به جهان گشود. وی ده سال پیش از مرگش تصمیم گرفت که نقاش بشود . تابلوهای نخستین او همه از رنگ های خفه و تاریک برخوردار بودند. ون گوگ پس از آنکه در سال 1886 به پاریس رفت و با پیاسر نقاش و چند تن دیگر از نقاشان دیگر فرانسوی دیدار کرد، رنگ های زنده و درخشان را در آثار خود بکار برد. او در همه عمر با نوعی بیماری روانی دست به گریبان بود. تابلو "اتاق خواب " مهم ترین اثر تصویری اوست .



درگذشت لوییس بونوئل :

بونوئل کارگردان برجسته سینما در چنین روزی دار فانی را وداع گفت. وی در سن 83 سالگی به خاطر سیروز کبدی در گذشت. "سگ آندلسی " عنوان مهم ترین فیلم این کارگردان است .