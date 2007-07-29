عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- انتخابات مجلس سنای ژاپن برای انتخاب نیمی از نمایندگان آغاز شد؛ ممکن است این انتخابات آینده سیاسی شینزو آبه نخست وزیر ژاپن را که بر اساس نظرسنجی ها محبوبیتش به کمترین میزان خود رسیده است، تعیین کند.

- سه تن در حمله افراد مسلح به پایگاهی نظامی درکرکوک کشته شدند.

-"سید حسن نصر الله" دبیرکل جنبش حزب الله لبنان باردیگر تاکید کرد: حزب الله موشک هایی دراختیاردارد که قادر است هرمکانی را دراسرائیل هدف قرار دهد.

-"برنارد کوشنر" وزیرامورخارجه فرانسه درباره وقوع جنگ در لبنان هشدار داد.

- یکی از رهبران جنبش اخوان المسلمین مصر از دستگیری 18 تن از اعضای این جنبش خبر داد.



- دو فلسطینی در نوار غزه به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

- طرابلس از اقدام رئیس جمهوری بلغارستان درعفو پنج پرستار و یک پزشک بلغاری پس از آزادی آنها در لیبی، به شدت انتقاد کرد.



- گوردون براون نخست وزیر انگلیس امروز اولین سفر رسمی خود به آمریکا را از زمان تصدی نخست وزیری آغاز می کند.



- دومین گروه بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای پیگیری نظارت بر اقدامات کره شمالی برای پایان دادن به برنامه تسلیحات هسته ای این کشور، وارد پیونگ یانگ شدند.