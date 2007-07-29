خلیل زاد : گفتگو با ایران و اعمال فشارها بر این کشور تناقضی با یکدیگر ندارند!

به گزارش خبرگزاری مهر ، خلیل زاد در گفتگو با العربیه با تکرار اتهامات و ادعاهای بی اساس مقامهای آمریکایی علیه ایران مبنی بر داشتن نقش منفی در عراق، از تهران خواست به زعم خود در ثبات کشورهای همسایه مشارکت کند.

وی مدعی شد: آمریکا تلاش می کند عراق از سوی عراقی ها اداره شود وهدف واشنگتن این است که عراق سرپای خود بایستد و ایران تهدید کننده کشورهای همسایه نباشد، عراق با روزهای دشواری روبرو است، درباره ایران باید بگویم ترکیبی از فشارها علیه ایران و درخواست از این کشور برای تعامل به شیوه های دیگر با عراق در نهایت به ویژه از طریق گفتگوها در سطح سفرا نتیجه بخش خواهد بود.

ادعاهای خلیل زاد درباره ایران در حالی صورت می گیرد که یک روزنامه آمریکایی از خشم و نارضایتی شدید دولت بوش از عربستان به سبب موضع منفی آن در برابر دولت منتخب نوری المالکی و حمایت از گروه های مسلح در عراق پرده برداشت.

روزنامه نیویورک تایمز گزارشی را منتشر کرده است که در این گزارش خشم شدید مسئولان آمریکایی را از عربستان به سبب موضع آن در قبال دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق و نیز حمایت مالی از گروه های مسلح سنی نشان می دهد.

این روزنامه افزود: نیمی از مردان مسلح که وارد عراق می شوند، از عربستان می آیند و شمار این افراد در ماه به 60 تا 80 نفر می رسد و عربستان هیچ اقدامی برای جلوگیری از ورود این افراد به عراق انجام نمی دهد.

این روزنامه اطلاعات خود را به مسئولان آمریکایی استناد کرده است که این افراد خواستار آن شده اند به سبب حساسیت موضوع، نامشان فاش نشود.

نیویورک تایمز نوشت : سعودی ها در حال حاضر از گروه های مسلح سنی که با آمریکایی ها می جنگند، حمایت مالی می کنند.



براساس این گزارش، ادوارد گانیم سفیر سابق آمریکا در کویت گفته است که عربستان کشورهای عربی منطقه خلیج فارس را به حمایت مالی از گروه های مسلح سنی تشویق کرده است.

این مسئول آمریکایی تصریح کرده است که شواهدی دال بر حمایت مالی عربستان از مخالفان نوری المالکی دیده است.

روزنامه نیویورک تایمز همچنین نوشت : کاندولیزا رایس و رابرت گیتس، وزیران امور خارجه و دفاع آمریکا در سفر هفته آینده خود به عربستان، نگرانی دولت بوش را از نقش ریاض در عراق به سعودی ها منتقل خواهد کرد.

افشای دخالت عربستان در عراق وحمایت این کشور از گروه های مسلح و مخالفان دولت منتخب نوری المالکی در حالی از سوی یک روزنامه معتبر آمریکایی صورت می گیرد که مقامهای آمریکایی، بارها در ادعاهای بی پایه واساس، جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از گروه های مسلح در عراق متهم کرده است و آخرین مورد آن اظهارات رایان کروکر سفیر آمریکا در عراق است که پس از دور دوم مذاکرات با حسن کاظمی قمی سفیر ایران در بغداد در روز دوشنبه اول مرداد، اتهامات مقامهای آمریکایی را تکرار کرد.

از سوی دیگر، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در پاسخ به پرسش جهت دار شبکه العربیه مبنی بر شکایت اهل سنت ازبه حاشیه رفتن آنها در عراق اظهار داشت : یکی از ماموریت های اساسی نیروهای ائتلاف بین المللی بر همکاری با نیروهای عراقی برای برقراری امنیت و صلح برای مردم عراق استوار به ویژه در منطقه بغداد که شاهد خشونت طایفه ای در سطح گسترده ای است، قرار گرفته است.

خلیل زاد در تلاش برای سرپوش گذاشتن بر همکاری مخفیانه آمریکا با عناصر القاعده وگروه های تروریستی و نقش واشنگتن در تشدید طایفه گری در عراق مدعی شد : خشونت طایفه ای از سوی تروریست ها دامن زده می شود که برای شعله ور کردن آتش فتنه طایفه ای در تمام مناطق عراق تلاش می کنند، زیرا این بخشی از اهداف و برنامه های آنها است، شبه نظامیانی مرتبط با برخی نیروهای سیاسی که دارای ارتباطاتی با برخی جریان های خارجی هستند،نیز در قتل بیگناهان مشارکت دارند.

وی در تلاش برای ترسیم کردن چهره ای صلح دوست از آمریکا به اینکه طرفدار امنیت و آرامش مردم عراق است، گفت : به همین سبب نیروهای ائتلاف در عراق حضور دارند و با حمایت از طوایف مختلف عراقی در بغداد موفقیت هایی در کاهش سطح خشونت طایفه ای حاصل شده است، اما همچنان سطح غیر قابل قبولی از خشونت در عراق وجود دارد باید در زمینه روند سیاسی و جلب همکاری از سوی کشورهای همسایه تلاش کرد، آنها باید در راه تقویت نهادهای عراقی تلاش کنند تا جایی که رفتارها و تحرکات بر اساس حاکمیت قانون باشد و این کشورهای همسایه باید از عراق حمایت کنند تا عراق روی پاهای خود بایستد.