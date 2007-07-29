حسین تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به رنگهای مختلف تاکسی‌ها در تهران، افزود: پیش ازاین متأسفانه تعریف خاصی از تاکسی ها وجود نداشته است و بدون در نظر گرفتن استانداردهای موجود دنیا برخی از مدیران معتقد بوده اند رنگ تاکسی‌ها سال به سال باید تنوع داشته باشد و بی نظمی موجود در این خصوص ناشی از همین مسئله است.

وی یادآورشد: تاکسی‌های تهران در گذشته با رنگهای نارنجی، سفید و آبی با طرح‌های مختلف در سطح شهر تردد می کردند که این امر موجب شده بود برخی از رانندگان متخلف سوء استفاده هایی بکنند که با گذشت زمان و نوسازی تدریجی ناوگان، تمام تاکسی‌های سطح شهر از یکی از این دو رنگ استفاده خواهند کرد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی خاطر نشان کرد : رنگ‌های زرد قناری و سبز فسفری مطابق با استانداردهای دنیا در این زمینه بوده و انتخاب آنها بر اساس نظرات کارشناسی شده است و تأثیر این رنگ‌ها بر شادابی و آرامش روحیه شهروندان و زیبایی شهر مورد بررسی قرارگرفته است.

تیموری تصریح کرد: تمام خودروهای تاکسی بخش خصوصی و مسافربرهای شخصی مجوزگرفته و ون ها از رنگ سبز فسفری استفاده خواهند کرد و ناهماهمنگی موجود در رنگ برخی از تاکسی‌های ون ناشی از عدم هماهنگی و اعمال نظرات غیر کارشناسی از سوی برخی از نهادها و ارگانهای کشوری است که این مسئله نیز با خودداری این سازمان از تحویل گرفتن این نوع خودروها و تعهد خوروساز به اصلاح رنگ خودروها حل می گردد.

وی افزود:تاکسی‌های تاکسیرانی ضمن استفاده از رنگ واحد زرد تنها بر حسب نوع خدماتشان نظیر تلفنی، گردشی، خطی و ویژه، بترتیب از باندهای رنگی مشکی، نارنجی، آبی و سبز در وسط خودروی خود استفاده می کنند و حاشیه شطرنجی در برخی از این نوع تاکسی‌ها واخذ مبالغ از رانندگان، ناشی از همان ناهماهنگی هایی است که به آن اشاره شد و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی پیگیر این مسئله هستبم .

تیموری از همکاری مناسب راهنمایی و رانندگی و خودروسازان داخلی در ایجاد هماهنگی در رنگ تاکسی‌ها یاد کرد و افزود: خودروسازان داخلی کلیه تاکسی‌ها را مطابق با رنگهای درنظر گرفته شده تولید می کنند و خودروهای خارجی نیز که قرار است به شبکه تاکسیرانی اضافه شوند، کاملا هماهنگ با این رنگها تولید می شوند.

وی تأکید کرد: خودروهای خارجی تمام استانداردهای رفاهی و فنی تاکسی را دارا می باشند و با ورود این خودروها مردم معنی واقعی یک تاکسی استاندارد را متوجه خواهند شد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی در مورد انواع مختلف خودروهای در نظر گرفته شده برای تاکسیها نیز تصریح کرد: به جهت عدم وجود یک استاندارد معین برای تاکسی‌ها، هر زمان افزایش تولید هرکدام از انواع خودروها را داشته ایم، بدون توجه به استانداردهای مورد نیاز تاکسی، خودروهای مختلفی نظیر پیکان، پژو، سمند، پراید، رنو و هیوندا برای تاکسیها مورد استفاده قرارگرفته است.