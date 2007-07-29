شمقدری در گفتگو با مهر: کودتای خزنده مطبوعاتی وجود دارد/ رویکرد سینما باید درجهت آرمان های انقلاب تغییر کند

جواد شمقدری مشاور هنری رئیس جمهور در گفتگویی تفصیلی با خبرنگار مهر، به تشریح دیدگاه های خود در خصوص کارکرد بخش های مختلف هنری و رسانه ای کشور پرداخت.



وزارت ارشاد در بخش هنر و سینما بی برنامه است



شمقدری با اشاره به ابراز نارضایتی رئیس جمهور از وضعیت فرهنگی کشور که در گفتگوی اخیر وی با شبکه دو سیما مطرح شد، توضیح داد: وزارت ارشاد در بخش های هنری و سینمایی با چالش هایی جدی مواجه است و طرح و برنامه مشخصی ندارد.

وی افزود: سیاست های معاونت های هنری و سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور کامل با رویکردهای دولت نهم همخوانی و هماهنگی ندارد و در این دو معاونت، یک مدیر کل ، رای وزارتخانه درباره یک موضوع را به آسانی تغییر می دهد و نا بسامانی های موجود در حوزه اکران فیلم نیز، نشانگر ضعف است.

مشاور هنری رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید به جای پاک کردن صورت مساله، امور را ساماندهی و مشکلات را حل و رفع کرد، به موضوع استعفای "علیرضا رضا داد" مدیر عامل سابق بنیاد سینمایی فارابی و "محمود اربابی" مدیر کل نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی ارشاد اشاره کرد و اظهار داشت: طرح استعفای یک یا دو نفر بدون بیان حقایق مربوط به این استعفاها و اینکه تلاش می شود علت این کار بر گردن موضوعات موهوم انداخته شود، سئوال برانگیز است و به نظر می رسد این قبیل اقدامات، نمایشی است و اتفاقی رخ نمی دهد که به داد مدیریت سینمایی کشور برسد.

شمقدری در عین حال متذکر شد: معاونت فرهنگی ارشاد اقدامات خوب و جسورانه ای از جمله برگزاری نمایشگاه کتاب سال 86 تهران در محل مصلای بزرگ امام خمینی (ره)، انجام داده و در حوزه های دیگر نیز، نیازمند چنین حرکات جدی و متهورانه ای هستیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا انتقادات صریح از وزارت ارشاد سبب ایجاد یاس در بین مدیران این وزارتخانه و ناکارآمدی آنها نمی شود، تصریح کرد: ضعف در وزارت ارشاد وجود دارد و تا ضعف وجود دارد، نقد هم هست و باید نارسایی ها اعلام شود تا امور جاری اصلاح گردد.

مشاور دکتر احمدی نژاد در امور هنری با بیان اینکه هدف عمده او از بیان برخی مسائل اصلاح امور است و نیت دیگری ندارد، ادامه داد: آقای صفار هرندی باید در حوزه معاونت های هنری و سینمایی ارشاد بازسازی اساسی انجام دهد، در غیر این صورت اشکالات مربوط به این حوزه باقی می ماند.



در بیان حقایق سکوت نمی کنم

شمقدری که سکوت در برابر روند نادرست مدیریت را جایز نمی داند و معتقد است نیروهای انقلابی و متعهد وظیفه دارند، نسبت به تحولات بی تفاوت نباشند، در واکنش به توصیه رئیس جمهور مبنی بر پرهیز مدیران دولت نهم از حاشیه ها، گفت: بنده هرگز حاشیه نرفتم و آنچه که در روزهای اخیر مطرح کردم عین واقعیت است و از همه حرف هایی که زده ام دفاع می کنم.

وی افزود: حاشیه سازی کار برخی رسانه ها و مطبوعات بود که با حرکات شیطنت آمیز خود، موضوع را قلب و تحریف کردند و بعضی از دوستان ما نیز بر اساس مطالب مندرج در رسانه ها، نسبت به مسائل مطرح شده واکنش نشان دادند و در واقع معلوم شد مشکل از آن طرف بوده است.

مشاور هنری رئیس جمهور خاطر نشان کرد: اگر بنده حرف بی ربطی زده باشم و دوستان نیز، به جای آنکه در جلسات خود نقد سازنده و دلسوزانه بنده برای اصلاح امور را "فشار" تعبیر کنند، اثبات نمایند که حرف ناحق زده ام بلافاصله عذرخواهی می کنم ولی هیچ کس تاکنون نیامده اشتباهات و نادرستی سخنان مرا گوشزد کند و بگوید واقعا کجای مطالب گفته شده دور از واقعیت بود.

شمقدری ادامه داد: بنده تا آخر پای حرف هایی که با نگاه دلسوزانه به مسائل مطرح کرده ام خواهم ایستاد و واکنش ها برای فشار وارد کردن به بنده در راستای سکوت اینجانب بود اما مادامی که زبان دارم برای اصلاح امور سکوت نمی کنم و حقایق را بازگو خواهم کرد.



توجه به آرمان انقلاب برای اصلاح سینما ضروری است

از این عضو دولت نهم درباره راهکارهایش برای اصلاح روند جاری سئوال شد و او پاسخ داد: اگر در حوزه مطبوعات اظهار نظرهای متعدد و دیدگاه های متضاد وجود دارد، به معنای فقدان راهکار نیست و به اعتقاد بنده راه اصلاح امور هنری و سینمایی ارشاد، تغییر رویکردهاست و باید رویکرد سینمای کشور و نوع فیلم ها عوض شود؛ نه این که انواع فیلم های ساخته شده توقیف گردند.

این کارگردان صاحب نام کشورمان با تاکید بر لزوم توجه به سه عنصر در حوزه تغییر رویکرد، ادامه داد: هر قصه ای نیازمند قهرمان است تا الگوی مخاطب قرار گیرد ولی الان شخصیت هایی که محور داستان فیلم ها هستند، مطلوب و مورد پسند مخاطبان نیستند و حتی بینندگان فیلم ها ابراز خرسندی می کنند که جای قهرمانان نیستند که این روند باید اصلاح شود.

شمقدری اضافه کرد: سینمای ایرانی باید با آرمان ها و جهت گیری های انقلاب اسلامی همسو شود ولی الان سینمای کشورمان با این آرمان ها و ارزش ها بیگانه است و در حقیقت انقلاب و مردم راه خود را می روند و سینمای ما مسیر دیگری را می پیماید که این روند نیز، نیازمند تغییر جهت است.

سومین عنصری که شمقدری آن را مورد توجه قرار داد، ارتقاء کیفیت تولیدات سینمایی است؛ چرا که به گفته این فیلمساز صاحب نام کشور، امروز دنیا در حوزه سینما برای جذب مخاطبان خود جاذبه های هنری و تکنیکی را ارتقاء داده است ولی در ایران که هنر هفتم با مخاطبان 70 میلیونی مواجه است، هنوز با شیوه های منسوخ 40 - 50 سال گذشته فیلم سازی می شود.

وی خاطر نشان کرد: باید برای تغییر جهت سینمایی که از کیفیت دور شده است، کیفیت و روند تولید و استانداردهای تولید و هنری را ارتقاء دهیم و از فیلم سازان ایرانی بخواهیم که جنس کار خود را در سطحی که قابل عرضه در همه بازارهای بین المللی باشد، ارتقاء دهند.



کارکرد وزارت ارشاد دولت نهم با گذشته تفاوت ندارد

از مشاور هنری رئیس جمهور درباره تحقیق و تفحص از وزارت ارشاد و نقش آن در بهبود کارکرد این وزارتخانه سئوال شد و او پاسخ داد: تحقیق و تفحص مجلس هفتم از وزارت ارشاد، نگاهی به کارنامه چند سال گذشته این وزارتخانه بود و بیش از آن که به رویکردهای آینده توجه داشته باشد، نقدی بر گذشته محسوب می شود.

شمقدری که معتقد است باید با تحقیق و تفحص از ارشاد برخورد کارشناسی صورت گیرد و نباید مسائل مطرح شده در آن را با شانتاژ و هیاهو رد کرد، ادامه داد: اگر هماهنطور که عماد افروغ رئیس سابق کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد، حوزه هنر خود انتقادی را در دستور کار قرار ندهد، راه رشد مسدود خواهد شد که البته تا حدودی در شرایط موجود با این مشکل مواجه هستیم.

از این عضو دولت دکتر احمدی نژاد درباره ضرورت تحقیق و تفحص درباره عملکرد وزارت ارشاد در دولت جدید سئوال شد و او در پاسخ متذکر شد: در یک نگاه کلی فرایندی که وزارت ارشاد در یک سال و نیم اخیر طی کرده، با سال های گذشته تفاوت نداشته است.

او با تاکید بر اینکه کارکرد وزارت ارشاد نسبت به گذشته تغییر نکرده و از درون تحقیق و تفحص جدید، مطلب تازه ای بیرون نمی آید، گفت که "وزارت ارشاد در حوزه سینما، روی ریلی حرکت می کند که 20 سال پیش در کشور ایجاد شده که این روند پاسخگوی نیازهای امروز ما نیست و باید تغییر و تحول یابند".



رسانه ها از ابزارهای کودتا و انقلاب رنگین هستند



مشاور هنری رئیس جمهور در پاسخ به سئوالی در خصوص عملکرد وزارت ارشاد در حوزه رسانه، مشاوران رسانه ای رئیس جمهور را در این حوزه صاحب نظر دانست ولی در عین حال ابراز عقیده کرد "وزارت ارشاد در حوزه مطبوعاتی دچار سردرگمی است".

شمقدری شاهد این مطلب را اتخاذ مواضع متضاد اخیر از سوی برخی مسئولان دانست و با اشاره به طرح موضوع کودتای خزنده مطبوعاتی در کشور و رد این مساله توسط دولت مردان، گفت: اعتقاد بنده این است که کودتای خزنده مطبوعاتی وجود دارد .



وی افزود : موضوعاتی چون کودتای نرم و انقلاب رنگین برنامه ای امروزی نیست و همواره از اول انقلاب اسلامی بوده و فقط شکل آنها به تناسب شرایط و موقعیت تغییر کرده است.

وی ادامه داد: یکی از ابزارهای کودتا و انقلاب رنگین رسانه ها هستند ولی دوستان ما ابتدا در واکنش به طرح موضوع کودتای خزنده توسط برخی مطبوعات، شتاب زده موضوع را انکار کردند و در اظهار نظرهای بعدی بر لزوم شناسنامه دار شدن رسانه ها به ویژه آن دسته از رسانه ها که پاتوق و مبنای حرکات حزبی هستند، تاکید کردند.



ارتقاء فرهنگ عمومی کشور نیازمند تلاش همگانی است

از مشاور رئیس جمهور در امور هنری درباره وضعیت فرهنگ عمومی در کشورمان سئوال شد و او در پاسخ با نا رضایتی از وضع موجود، این نکته را مورد توجه قرار داد که وزارت ارشاد در حوزه ارتقاء فرهنگ عمومی نمی تواند به تنهایی موثر باشد.

شمقدری گفت: ارشاد یکی از عوامل دخیل در حوزه ارتقاء سطح فرهنگ عمومی است و دستگاه هایی چون وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم و سازمان هایی چون میراث فرهنگی و شهرداری و حتی مساجد و تحولاتی که در حوزه مسائل مذهبی رخ می دهند و سازمان های دیگر نیز، در این زمینه اثرگذار هستند.

وی تاکید کرد که برای بهبود وضع موجود و ارتقاء فرهنگ عمومی در کشور، همه باید دست به دست هم دهند و بر اساس برنامه مدون به صورت منسجم عمل کنند و یک نهاد به تنهایی نمی تواند در این زمینه فعالیت موثر و موفق داشته باشد.



نگرش و مدیریت نظامی در حوزه فرهنگ پاسخگو نیست

مشاورهنری دکتر احمدی نژاد در پاسخ به این سئوال که آیا هراسی ندارد با این دیدگاه ها متهم به نفوذ و بسط رویکرد سرهنگی در حوزه فرهنگی کشور شود، اظهار داشت: بنده در حوزه سینما و هنر از سابقه 25 ساله برخوردار هستم و سرهنگ نیستم و بخش زیادی از دوستان نیز نیروهای فرهنگی هستند و بر اساس ضرورت در اوایل انقلاب وارد سپاه شده اند.

شمقدری افزود: بسیاری از اشخاص که آنها را می شناسیم و در همه جناح ها و گروه های مشهور در کشور حضور دارند، در ابتدای انقلاب اسلامی بر اساس نگرش فرهنگی خود سپاه را تشکیل دادند و از این مساله آگاه هستند که نگرش نظامی در حوزه فرهنگ پاسخگو نیست و از این رو نمی توان آنها را متهم به برخورداری از دیدگاه های سرهنگی در عرصه فرهنگی کرد.

وی در ادامه بر این نکته نیز تاکید کرد "دیدگاه و مدیریت نظامی برای اداره دستگاه ها و نهادهای فرهنگی کارکرد ندارد و مدیریت فرهنگی شیوه های خود را می طلبد و امروز زمان آن فرا رسیده نوع مدیریت حوزه نظامی نیز در فرایندی مطلوب تحت تاثیر نگاه فرهنگی قرار گیرد".



برگزاری نشست مشترک صفارهرندی با شمقدری به پیشنهاد رئیس جمهور

از این عضو دولت نهم درباره آمادگی او برای گفتگو با وزیر ارشاد برای اصلاح امور جاری در این وزارتخانه سئوال شد و او در پاسخ تصریح کرد: مسائل مربوط به حوزه وزارت ارشاد جدی و نیازمند تعامل برای بررسی و حل و فصل است.

شمقدری افزود: اخیرا دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور پیشنهاد کرده اند بنده با وزیر ارشاد و مسئولان این وزارتخانه یک نشست هم اندیشی برگزار کنیم و مسائل مربوط به وزارت ارشاد را مورد بررسی قرار دهیم و بنده از این مساله استقبال کردم ولی هنوز این اتفاق رخ نداده و امیدوارم هر چه سریع تر این جلسه برگزار شود.

مشاور هنری رئیس جمهور در پایان با تاکید بر اینکه آمادگی کامل دارد در یک نشست صمیمانه دیدگاه های خود را بیان نماید تا مورد ارزیابی و قضاوت دیگران قرار گیرد، گفت: از گلایه های بنده از وزیر ارشاد این است که آقای صفار هرندی در یک سال و نیم اخیر، کمترین گفتگو و دیالوگ را با من داشته است.