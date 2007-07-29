دستور کار این هفته مجلس؛ طرح تغییر ساعت رسمی کشور/ لایحه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت/ تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، این هفته مجلس شورای اسلامی علاوه بر بررسی طرح ها و لوایح در دستور، در صحن علنی مجلس میزبان دوتن از وزیران کابینه است. وزیری هامانه وزیر نفت قرار است به سئوال اکبر اعلمی نماینده تبریز پاسخ دهد و اسکندری وزیر جهاد کشاورزی نیز پاسخگوی سئوال عبدالمحمد رستاد نماینده داراب و زرین دشت خواهد بود.

بنا بر این گزارش سایر دستور کارهای این هفته جلسات علنی مجلس شورای اسلامی بدین شرح است.

1- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس مبنی بر رسیدگی به لوایح و طرح های ذیل طبق اصل (85) قانون اساسی که در جلسه علنی مورخ 23/3/1386 اعلام گردیده است:

- طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375 .

- لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی

- طرح ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی ، علائم و نامهای تجاری

- لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم

- لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان

- لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان

- لایحه پیشگیری از وقوع جرم

- لایحه جرایم رایانه ای

- لایحه تشکیل پلیس قضایی

2- گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه توسعه صنایع دریایی

3- گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد لایحه بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی ( یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 20/3/1386 به تصویب رسیده است ) .

4- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تغییر ساعت رسمی کشور ( یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 21/1/1386 به تصویب رسیده است ) .

5- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ( یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 1/3/1386 به تصویب رسیده است )

6 - گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اصلاح بند ( ج ) تبصره ( 15 ) قانون بودجه سال 1386 کل کشور ( یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 30/2/1386 به تصویب رسیده است )

7- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اجازه ایجاد ردیف مستقل به دولت برای موسسات آموزشی و پژوهشی مصوب شورای گسترش آموزش عالی در بودجه سال 1386 . ( یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 18/2/1386 به تصویب رسیده است ) .

8- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند ( یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 29/11/1385 به تصویب رسیده است ) .

9- گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه اجازه تصویب اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ( یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 23/3/1386 به تصویب رسیده است ) .

10- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه اصلاح ماده واحده قانون اصلاح ماده ( 1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای مقاوم سازی مدارس بدون استحکام مصوب 1385 ( یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 24/11/1385 به تصویب رسیده است )

11- گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد رد طرح الحاق یک تبصره به ماده ( 29 ) و اصلاح مواد ( 39 ) ( در تغییر نام ، وظایف و ساختار کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و تلفیق ) و ( 213 ) آیین نامه داخلی مجلس ( یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 30/2/1386 به تصویب رسیده است )

12- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عده ای از نمایندگان مجلس از سازمان حفاظت محیط زیست

13- گزارش کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی در مورد سئوال محمد علی مقنیان نماینده بیجار از وزیر نیرو

14- گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی در مورد سئوال عشرت شایق نماینده تبریز از وزیر جهاد کشاورزی

15- گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی در مورد سئوال سید محمد جعفر سادات موسوی نماینده مبارکه از وزیر نیرو

16- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد سئوال محمد حسین استکی نماینده اصفهان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

17- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد سئوال محمد علی مقنیان نماینده بیجار از وزیر کشور

مقرر گردید در ابتدای هر جلسه علنی سه فقره از موافقتنامه های ذیل که تقاضای تغییر دستور آنها در جلسه علنی مورخ 3/5/1386 به تصویب رسیده است مطرح شود

18 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی و اصلاحیه آن

19- گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان .

20 - گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه

21- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش ، فحشا و هرزه نگاری کودکان ( مصوب 4/9/1379 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد )

22- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات .

23- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان و دولت جمهوری مونته نگرو در مورد کمک و همکاری دو جانبه در مسائل گمرکی .

24- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه در مورد کمک متقابل اداری در امور گمرکی .

35- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش .

26- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تجاری ترجیحی بین دولت جمهوری ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا .