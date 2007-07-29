موسیقی زیرزمینی مناسب ذائقه مخاطب ایرانی نیست

ساسان فاطمی -پژوهشگرضمن بیان این مطلب در دومین سمینار بررسی موسیقی زیرزمینی که در محل خبرگزاری مهر برگزار شد گفت : سئوالی برای من پیش آمده واز فعالان موسیقی زیرزمینی می پرسم که مگرموسیقی روی زمین چه مشکل و ضعفی دارد و یا این موسیقی چرا باید اصلاح و تغییر کند که ما می خواهیم زیرزمینی شویم؟ به نظرمن اگر گروهی از جوان ترها که به اصطلاح زیرزمینی کار می کنند دوست دارند رشد کنند درابتدا باید کارکردهای این نوع موسیقی در جامعه را به خوبی بشناسند.

بهمن خلیلی سرپرست گروه موسیقی آتشباد درادامه با اشاره به صحبت های این پژوهشگر گفت : بزرگ ترین مشکل ما این است که فرصت عرضه و ارائه اثری را نداریم یعنی با وجود شناخت کارکردهای این نوع موسیقی و طرح موضوع مسائل مختلف امکان حضورنداریم و این درحالی است که ما هم مانند سایر گروه ها دوست داریم با برگزاری کنسرت دربین مخاطب حضور داشته باشیم و به هیچ عنوان پشت پرده ماندن و زیرزمینی بودن را دوست نداریم اما مسئله این است که به ما مجوز برگزاری کنسرت نمی دهند.

دکترفاطمی در ادامه افزود : نمی توان گفت به صرف اینکه به برخی گروه ها مجوزبرگزاری کنسرت نمی دهند تلاشی هم برای انجام یک کار قابل قبول صورت نگیرد و فقط به شکل آماتوری(زیرزمینی) فعالیت کنند .

وی در ادامه افزود : اما با این تفاسیر آنچه مسلم است این است که به رغم داشتن گروه های موسیقی زیرزمینی خبره در حوزه آهنگسازی ، نوازندگی و یا حتی ترانه سرایی؛ باید پذیرفت که این سبک از موسیقی مورد قبول جامعه نیست ولی درنهایت معتقدم که باید زمینه فعالیت را برای همه گروه های موسیقی فراهم کرد اما فراموش نکنیم که اجرا و استفاده از زیباترین موسیقی ها در جای خودش نیکو است.

سرپرست گروه موسیقی آتشباد متذکر شد : با وجود احترامی که برای دوستان قائلم اما باید بگویم که مسئولان حتی این فرصت تجربه و حضور درصحنه را به ما نمی دهند که بدانیم استقبال مردم از این نوع موسیقی چیست به عنوان مثال مجوز یکی از آلبوم های ما 5 سال طول کشید و یا در آلبوم "مزرعه آرام " برای استفاده از افکت به مشکل برخوردیم به این ترتیب که در جایی از آلبوم ها موقعیتی کاملا تصویری داشتیم که دسته ای از ملخ ها باید به طور دسته جمعی پرواز می کردند و از این افکت ایراد گرفتند در حالی که وجود این افکت لازم و ضروری بود و باعث تصویر سازی در موسیقی می شد.