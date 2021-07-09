کشاورزی شناسنامه و هویت گیلان است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز محمد نژاد شامگاه پنج شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: خبرنگاران نقش کلیدی در ارتباط مردم و مسئولان ایفا می‌کنید.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بیشتر مصوبات مجلس در بودجه امسال در حوزه اجرایی است، اضافه کرد: بودجه به هر اندازه دقیق‌تر تنظیم شود به دولت در نظام اجرایی کمک خواهد کرد.

محمد نژاد همچنین به رویکردهای اصلی مجلس یازدهم اشاره و بیان کرد: رویکرد مجلس بر چند محور کاهش تبعیض، حمایت از رفع محرومیت، حمایت تولید گرفته شده است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه یکی از مشکلات شهرک عدم شناسایی مزیت‌ها و ظرفیت‌ها است، افزود: واحدهای شهرک‌ها منطبق بر مزیت شناسی احداث نشده است.

وی به بخش کشاورزی اشاره و آن را شناسنامه گیلان عنوان و تأکید کرد: باید در جهت ارتقای کشاورزی گام برداشت و اقدامات علمی و عملی در این زمینه انجام شود.

محمد نژاد با بیان اینکه تولید محصولات استراتژیک همانند چای و برنج و برخی مرکبات در استان گیلان ظرفیت است، تصریح کرد: ساماندهی وضعیت کشاورزان در این بخش برای جلوگیری از فروش اراضی لازم و ضروری است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برای محصولاتی که دچار خسارت شده بود در راستای حمایت از کشاورز دولت مکلف به پرداخت سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات شد، گفت: حمایت از کشاورزان در دستور کار قرار دارد.

نماینده لنگرود در مجلس به قطعی‌های برق در روزهای گذشته و نارضایتی مردم اشاره کرد و افزود: در این بخش تصمیمات خوبی اتخاذ شده اما کافی نیست.

محمد نژاد افزود: در زمینه خاموشی باید به مردم اطلاع رسانی درستی انجام شده و صادرات برق نباید به بحران تبدیل شود.

وی با تأکید بر لزوم اجرا و تکمیل پروژه‌ها نیمه تمام، به سد لاستیکی رادار کومله اشاره کرد و ادامه داد: این طرح از سال ۹۶ آغاز شده اما در زمینه اجرا با مشکلاتی مواجه است.