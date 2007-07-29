خشم آمریکا از نقش منفی عربستان در عراق / تلاش واشنگتن برای درگیر کردن اعراب با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الفرات، روزنامه نیویورک تایمزگزارشی را منتشر کرده است که در نوع خود اولین گزارش به شمار می رود که در این گزارش خشم شدید مسئولان آمریکایی را از عربستان به سبب موضع آن در قبال دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق و نیز حمایت مالی از گروه های مسلح سنی نشان می دهد.

این روزنامه افزود: نیمی از مردان مسلح که وارد عراق می شوند، از عربستان می آیند و شمار این افراد در ماه به 60 تا 80 نفر می رسد و عربستان هیچ اقدامی برای جلوگیری از ورود این افراد به عراق انجام نمی دهد.

این روزنامه اطلاعات خود را به مسئولان آمریکایی استناد کرده است که این افراد خواستار آن شده اند به سبب حساسیت موضوع، نامشان فاش نشود.

نیویورک تایمز نوشت : سعودی ها در حال حاضر از گروه های مسلح سنی که با آمریکایی ها می جنگند، حمایت مالی می کنند.



براساس این گزارش، ادوارد گانیم سفیر سابق آمریکا در کویت گفته است که عربستان کشورهای عربی منطقه خلیج فارس را به حمایت مالی از گروه های مسلح سنی تشویق کرده است.

این مسئول آمریکایی تصریح کرده است که شواهدی دال بر حمایت مالی عربستان از مخالفان نوری المالکی دیده است.

روزنامه نیویورک تایمز همچنین نوشت : کاندولیزا رایس و رابرت گیتس، وزیران امور خارجه و دفاع آمریکا در سفر هفته آینده خود به عربستان، نگرانی دولت بوش را از نقش ریاض در عراق به سعودی ها منتقل خواهد کرد.

خبرگزاری فرانسه در این زمینه نوشت : روابط عربستان و آمریکا از زمان حمله این کشور به عراق در مارس 2003 به سبب انتقاد عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان از این جنگ تیره شد؛ ملک عبدالله حضور آمریکا در عراق را اشغال غیرقانونی عراق توصیف کرده بود.

افشای دخالت عربستان در عراق وحمایت این کشور از گروه های مسلح و مخالفان دولت منتخب نوری المالکی در حالی از سوی یک روزنامه معتبر آمریکایی صورت می گیرد که مقامهای آمریکایی، بارها در ادعاهای بی پایه واساس، جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از گروه های مسلح در عراق متهم کرده است و آخرین مورد آن اظهارات رایان کروکر سفیر آمریکا در عراق است که پس از دور دوم مذاکرات با حسن کاظمی قمی سفیر ایران در بغداد، اتهامات مقامهای آمریکایی را تکرار کرد.

اتهامات بی اساس مقامهای آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران مبنی برحمایت ازگروه های شورشی ومسلح در عراق در حالی است که سایت الفرات به نقل از منابع آگاه از کمک 25 میلیون دلاری عربستان به رئیس هیئت علمای اهل سنت عراق برای جمع آوری اعضا وهسته های سرکوبگر باقی مانده رژیم بعثی سابق پرده برداشت که الفرات ازآن به عنوان توطئه ای علیه ملت عراق یاد می کند که با حمایت مالی عربستان و مشارکت حارث الضاری که تحت پیگرد دولت عراق است، در حال اجرا است.

"جلال طالبانی" رئیس جمهوری عراق هشت ماه پیش گفته بود:"برخی به بهانه کمک به عرب های اهل تسنن ، به عمد عرب های اهل تسنن و کردها را بدنام می کنند که یکی از این افراد، حارث الضاری است که با فرصت طلبی از بعضی ازکشورهایی که متاسفانه به او کمک می کنند، برای ایجاد فتنه های طایفه ای و قومی ( درعراق) تلاش می کند."

با وجود آنکه مقامهایی آمریکا بارها مدعی دخالت ایران و سوریه در اوضاع عراق و کمک به شورشیان مسلح در این کشور شده اند، بدون اینکه مدرکی ارائه کنند، روزنامه لس آنجلس چندی پیش نوشت که آمارهای رسمی وزارت دفاع آمریکا حاکی از آن است که اکثر جنگجویان مسلحی که به نظامیان آمریکایی و غیرنظامیان در عراق حمله می کنند، از عربستان سعودی- نزدیک ترین متحد آمریکا در خاورمیانه- به این کشور می آیند.

به نوشته این روزنامه، 50 درصد از کل مبارزان سعودی در عراق بمبگذار انتحاری هستند و بمبگذاری های انتحاری طی 6 ماه گذشته حداقل 4 هزار کشته و مجروح در عراق برجا گذاشته است.

این روزنامه نوشت : دولت عربستان سعودی خود اذعان دارد که برخی از جوانانش به بمبگذار انتحاری در عراق تبدیل می شوند و می گوید برای جلوگیری از این وضع هر اقدامی که بتواند انجام می دهد.

"موفق الربیعی"، مشاورامنیت ملی عراق نیز که به عربستان سفر کرده، بود، با بیان اینکه 50 درصد از تروریست های انتحاری در عراق از عربستان هستند، گفته بود: حدود 160 تبعه عربستانی مسلح دستگیر شده در عراق محاکمه شده و صدها تن دیگر از اتباع عربستان در انتظار محاکمه هستند.

رئیس جمهوری عراق هم تاکید کرده است : تروریست ها از کشورهای عربی وارد عراق می شوند .

جلال طالبانی، کمک های مالی برخی از کشورها به ویژه عربی را از عوامل رشد پدیده تروریسم در عراق خواند و تاکید کرد : این کشورها از برقراری امنیت در عراق ترس و واهمه دارند.

سیدعبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز با تقدیر از نقش مثبت ایران در عراق، از توافق بین دستگاه های اطلاعاتی برخی کشورهای عربی درباره سرنگونی دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق پرده برداشته بود.

منابع خبری اخیرا ازبرگزاری نشست برخی کشورهای عربی از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس و آمریکا در قاهره - پایتخت مصر- با حضور ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق پرده برداشتند که طی آن راههای سرنگون کردن دولت نوری المالکی و روی کارآمدن مجدد علاوی مورد بررسی و توافق قرار گرفت.

مقامهای عراقی بارها از رویکرد کشورهای عربی درقبال عراق پس ازسرنگونی رژیم منفورصدام وخودداری آنها از بازگشایی سفارتخانه های خود در بغداد انتقاد کرده اند و بر ضرورت حمایت این کشورها از اقدامات دولت نوری المالکی برای برقراری ثبات وامنیت در عراق از طریق کنترل مرزهای مشترکشان با این کشور تاکید کرده اند.

دراین راستا، جلال طالبانی در نشست اخیر سران کشورهای عضو اتحادیه عرب در ریاض(هشتم فروردین) از کشورهای عربی خواسته بود تا به دولت نوری المالکی در برقراری آرامش در عراق کمک کنند. همچنین برخی مقامهای عراقی به صراحت از دخالت برخی کشورهای عربی درامور داخلی عراق و حمایت آنها از گروه های مسلح پرده برداشته اند و خواستار توقف این گونه دخالت ها شده اند.



به هرحال با وجود اتهامات وادعاهای تکراری آمریکایی ها مبنی بر دخالت جمهوری اسلامی ایران در خشونت ها و ناآرامی های عراق، مقامهای عراقی این اتهامات را رد کرده اند وازآمریکا خواسته اند برای اثبات این اتهامات، مدرک نشان دهد که اشغالگران تا کنون از انجام چنین کاری ناتوان نشان داده اند.

ایران همواره تاکید کرده است، امنیت و ثبات عراق را امنیت وثبات خود می داند و از هیچ کمکی برای کمک به آسایش و رفاه ملت مسلمان عراق دریغ نخواهد کرد.

تلاش آمریکا برای درگیر کردن کشورهای عربی با ایران



سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اعتراف به تلاش های کشورش برای درگیر کردن کشورهای عربی با ایران در عین حال اذعان کرد که محاسبات واشنگتن نشان می دهد ایران خواهان عراقی با ثبات در منطقه است.



به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، "شون مک کورمک " جمعه شب گذشته اعلام کرد : ایران خواهان عراقی با ثبات است و تهران به این نکته پی برده برده که داشتن عراقی باثبات به نفع ایران و آمریکاست.

سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا پس از آنکه از وجود منافع مشترک ایران و آمریکا در عراق سخن راند، از تلاش های کاخ سفید برای رودرو کردن کشورهای عربی منطقه با ایران پرده برداشت.

مک کورمک که درجمع خبرنگاران سخن می گفت، به تلاش واشنگتن برای درگیر کردن کشورهای عربی با ایران اعتراف کرد.

وی به صراحت تایید کرد که دولت "جورج بوش" تلاش‌های خود را روی این موضوع متمرکز کرده که حمایت بیشتر کشورهای عربی منطقه را برای آنچه که او آن را" مقابله با خطر سلطه ایران" نامید، جلب کند.

مک کورمک مدعی شد: ایران منبع بزرگ بی‌ ثباتی در خاورمیانه است، این مشکل ما است و منافع آنها(کشورهای عربی) در این همکاری نهفته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که "آیا منظور شما ایجاد جنگ بین ایران و کشورهای عربی است" گفت : کشورهای همسایه ایران خود می ‌توانند نظرشان را درباره آن کشور ( ایران و مقابله با آن ) بگویند؛ به طور کلی همه متوجه خطر ایران هستند.

مک کورمک در واکنش به پرسش دیگری با این مضمون که "به نظر می‌رسد نوعی پیچیدگی درخواسته های شما وجود دارد، زیرا از یک طرف از ایران می ‌خواهید که نقشی مثبت در عراق که بزرگترین مشکل فعلی آمریکا است بازی کند و از طرف دیگر سعی دارید سیاست‌ هایی علیه ایران را در منطقه خلیج فارس دنبال کنید، چگونه از ایران انتظار دارید که شما را شریکی صادق بداند؟" پاسخ داد: به نظر ما سران تهران قادر هستند که محاسبات خود را بر اساس منافع خود انجام دهند. آنها تصمیمات خود را با این اصل انجام می دهند.

مک کورمک افزود: شاید آنها ( سران ایران ) متوجه شوند که منافع مشترک در داشتن عراقی با ثبات است، محاسبات ما می‌گوید که ایران، خواهان عراق بی ‌ثبات و ناامن نیست.