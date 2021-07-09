به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های ووشو قهرمانی جوانان ایران از دوشنبه گذشته به میزبانی شهرری و در دو بخش تالو و ساندا برگزار شد که در پایان مازندران با کسب دو مدال طلا و یک برنز در جای نخست ایستاد. زنجان با یک طلا و سه نقره نایب قهرمان شد و هرمزگان با یک طلا و سه برنز سوم شد.

تیم‌های خراسان رضوی با یک طلا و سه برنز، اردبیل، گیلان و اصفهان هر کدام با یک طلا، تهران الف، کیش، سمنان و قزوین هم با یک نقره رتبه‌های بعدی را کسب کردند.

اسامی نفرات برتر در بخش ساندا به شرح زیر است:

وزن ۴۸ کیلوگرم: ۱- سید مهدی عمادی ولیکی از مازندران ۲- مانی خانکشی از کیش ۳- مهران مهرانی از هرمزگان و میلاد مظلومی از البرز

وزن ۵۲ کیلوگرم: ۱- میکائیل علی‌زاده از مازندران ۲- علی صادقی از بوشهر ۳- رضا ساورعلیا از البرز و یونس شهرکی از سیستان و بلوچستان

وزن ۵۶ کیلوگرم: ۱- محمدمنصور دست افگن از هرمزگان ۲- امیر ارسلان رحیمی از سمنان ۳- احمدرضا اسکندری از فارس و امیرحسین گرجی از فارس

وزن ۶۰ کیلوگرم: ۱- عرفان محرمی از اردبیل ۲- آرین افراز ملک رودی از قزوین ۳- محمد فرخی کاکاوندی از کرمانشاه و نوید غفاری از بوشهر

اسامی نفرات برتر در بخش تالو به شرح زیر است:

فرم چانگ‌چوان + گون‌شو: ۱- حسین قبله‌نما از گیلان ۲- ایلیا محمدخانی از زنجان ۳- امیرحسین چرزه از هرمزگان

فرم نن‌چوان + نن‌گون: ۱- شاهین بنی طالبی از اصفهان ۲- امیرمهدی پرنده از زنجان ۳- عرفان اعتضاد جبلی از خراسان رضوی

فرم تای‌چی‌چوان + تای چی چوان: ۱- ماهان امیری از خراسان رضوی ۲- امیرحسام بیگدلی از زنجان ۳- امررضا پرورش از خراسان شمالی

فرم جین‌شو + چیانگ‌شو: ۱- ابوالفضل قره‌باغی از زنجان ۲- محمدحسین حامدی از تهران الف ۳- محمد قلی‌زاده از مازندران