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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۹:۲۳

روحانی:

«احمد جبرئیل» تمام عمر خود را وقف دفاع از آرمان ملت فلسطین کرد

«احمد جبرئیل» تمام عمر خود را وقف دفاع از آرمان ملت فلسطین کرد

رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت دبیرکل فقید جبهه خلق برای آزادی فلسطین را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت مرحوم احمد جبرئیل، دبیرکل فقید جبهه خلق برای آزادی فلسطین، وی را شخصیتی مبارز دانست که تمام عمر شریف خود را با اخلاص، وقف دفاع از آرمان والای ملت مظلوم فلسطین و تقویت جبهه مقاومت کرد.

متن پیام حجت‌الاسلام حسن روحانی به شرح زیر است؛

انالله و انا الیه راجعون

در گذشت مجاهد خستگی‌ناپذیر، مرحوم احمد جبرئیل، دبیرکل فقید جبهه خلق برای آزادی فلسطین، موجب تأثر و تالم خاطر شد. این شخصیت مبارز و پرتلاش، تمام عمر شریف خود را با اخلاص وقف دفاع از آرمان والای ملت مظلوم فلسطین و تقویت جبهه مقاومت کرد و کارنامه پر باری از خود به یادگار گذاشت که همواره در خاطر ملت‌های آزاده به ویژه مردم فلسطین باقی خواهد ماند.

اینجانب این ضایعه را به ملت فلسطین و خانواده گرامی آن مجاهد تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند بزرگ برای ایشان علو درجات مسئلت دارم.

حسن روحانی

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 5253690

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