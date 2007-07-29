حزب الله رؤیای تشکیل خاورمیانه جدید را از بین برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، سخن وی در اشاره به سخنان "کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا در جریان جنگ 33 روزه ایراد شد که گفته بود خاورمیانه جدید که اثری از مقاومت در آن نخواهد بود در حال شکل گیری است.

دبیرکل حزب الله که از طریق ویدئو کنفرانس در برابر مردم بنت جبیل( نماد پایداری مبارزان حزب الله در برابر ارتش رژیم صهیونیستی) به سخنرانی می پرداخت،تصریح کرد: جنگ 33 روزه با موافقت جامعه بین المللی و سکوت کشورهای عربی انجام شد.

وی تاکید کرد که آزادی 2 نظامی اسرائیلی به اسارت گرفته شده توسط حزب الله تنها از طریق مذاکره غیر مستقیم انجام خواهد شد.

نصرالله در ادامه ضمن انتقاد شدید از جناح اکثریت پارلمان لبنان موسوم به 14 مارس گفت : یکی از اهداف اسرائیل از جنگ با لبنان، سیطره یک گروه لبنانی بر گروه دیگر بود. هدف دوم اسرائیل، دستیابی به توافقنامه های امنیتی به عنوان کمترین و امضای توافقنامه سیاسی به عنوان بیشترین خواسته با دولت فؤاد سنیوره بود که گمان می کرد بر لبنان سیطره پیدا خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: دولت کنونی لبنان به دلیل عملکرد (نامناسب) در جنگ 33 روزه و مخالفت با تشکیل دولت وحدت ملی، محبوبیت و اعتماد مردمی خویش را از دست داده است.

نصرالله با بیان اینکه اکثریت پارلمان لبنان پیرو آمریکا و اسرائیل است، گفت: این گروه حاکم در لبنان انتظار داشت که آمریکا و اسرائیل در چنین روزی ازآن حمایت کرده و خواسته های آن را تکرار کنند، اما امروز یک میلیون لبنانی در اینجا جمع شده اند که بگویند دولت فؤاد سنیوره دولتی شکست خورده است و ما خواهان تشکیل دولت وحدت ملی هستیم.

دبیرکل حزب الله شایعات منتشره مبنی بر اینکه وی از جایگزینی توافقنامه طائف سخن گفته است، تکذیب کرد.

نصرالله اعلام کرد که آرزوی وی مشارکت تمام گروه های لبنانی در عرصه سیاسی کشورشان و تشکیل دولت وحدت ملی است نه دولتی که یک گروه بر گروه دیگر سیطره داشته باشد.

توافقنامه طائف در سال 1989 با هدف پایان بخشیدن به جنگ داخلی در لبنان به امضا رسید.

دبیرکل حزب الله در پایان گفت: من حسن نصرالله به شورای امنیت می گویم که ما موشکهایی در اختیار داریم که در صورت تجاوز اسرائیل به لبنان قادرند تمام فلسطین اشغالی را هدف قرار دهند.



ارتش رژیم صهیونیستی روز 21 تیر1385 (12 جولای 2006) به بهانه اسارت دو نظامی خود توسط مبارزان لبنانی، از زمین و هوا و دریا، مناطق مسکونی و تاسیسات زیربنایی لبنان را آماج حملات خود قرار داد؛ جنگ نابرابری که 33 روز به طول انجامید.

جنگ ظالمانه و تمام عیار رژیم صهیونیستی به لبنان با حمایت وچراغ سبز آمریکا و سکوت مفتضحانه جامعه بین المللی صورت گرفت، اما ایستادگی جانانانه رزمندگان حزب الله در نهایت به ناکامی طراحان این ماجراجویی شکست خورده منجر شد.