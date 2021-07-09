به گزارش خبرنگار مهر، داریوش غفاری خبرنگار حوزه سیاسی در پی بروز بیماری، دیروز پنجشنبه ۱۷ تیر درگذشت.
وی متولد سال ۱۳۵۰ و کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی بود و طی سالهای گذشته با بیماری کلیوی و مشکلات جسمی درگیر بود که در نهایت صبح دیروز در بیمارستان شریعتی تهران درگذشت. بیماری غفاری از سال گذشته، بروز و ظهور بیشتری پیدا کرده و تبدیل به سرطان شد.
غفاری سالها پیش بهعنوان خبرنگار در خبرگزاری مهر حضور داشت و در سالهای اخیر بهعنوان خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) فعالیت میکرد. او سابقه فعالیت خبری در حوزههای دولت و مجلس شورای اسلامی را در کارنامه دارد و پس از ورود به خبرگزاری ایرنا، مسئولیت شعبات اینخبرگزاری در کوالالامپور، استانهای قم، مازنداران و البرز را به عهده گرفت. غفاری همچنین در سالهای دفاع مقدس بهعنوان رزمنده در جبهه حضور داشت.
از روز گذشته، پرویز اسماعیلی مدیرعامل سابق خبرگزاری مهر و سفیر فعلی ایران در کرواسی و فریدون وردینژاد معاون سیاسی دفتر رئیسجمهور و مدیرعامل خبرگزاری ایرنا، درگذشت غفاری را تسلیت گفتهاند.
مراسم تشییع و تدفین غفاری از لحظاتی پیش (صبح امروز جمعه ۱۰ تیر) در بهشتزهرای تهران آغاز شده و بناست پیکر اینخبرنگار در قطعه نامآوران به خاک سپرده شود.
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