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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۲۴

در پی بروز بیماری؛

داریوش غفاری خبرنگار سیاسی درگذشت/تدفین در قطعه نام‌آوران

داریوش غفاری خبرنگار سیاسی درگذشت/تدفین در قطعه نام‌آوران

داریوش غفاری خبرنگار حوزه سیاسی پس از یک‌دوره بیماری دیروز درگذشت و امروز در قطعه نام‌آوران بهشت‌زهرا به خاک سپرده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش غفاری خبرنگار حوزه سیاسی در پی بروز بیماری، دیروز پنجشنبه ۱۷ تیر درگذشت.

وی متولد سال ۱۳۵۰ و کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی بود و طی سال‌های گذشته با بیماری کلیوی و مشکلات جسمی درگیر بود که در نهایت صبح دیروز در بیمارستان شریعتی تهران درگذشت. بیماری غفاری از سال گذشته، بروز و ظهور بیشتری پیدا کرده و تبدیل به سرطان شد.

غفاری سال‌ها پیش به‌عنوان خبرنگار در خبرگزاری مهر حضور داشت و در سال‌های اخیر به‌عنوان خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) فعالیت می‌کرد. او سابقه فعالیت خبری در حوزه‌های دولت و مجلس شورای اسلامی را در کارنامه دارد و پس از ورود به خبرگزاری ایرنا، مسئولیت شعبات این‌خبرگزاری در کوالالامپور، استان‌های قم، مازنداران و البرز را به عهده گرفت. غفاری همچنین در سال‌های دفاع مقدس به‌عنوان رزمنده در جبهه حضور داشت.

از روز گذشته، پرویز اسماعیلی مدیرعامل سابق خبرگزاری مهر و سفیر فعلی ایران در کرواسی و فریدون وردی‌نژاد معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور و مدیرعامل خبرگزاری ایرنا، درگذشت غفاری را تسلیت گفته‌اند.

مراسم تشییع و تدفین غفاری از لحظاتی پیش (صبح امروز جمعه ۱۰ تیر) در بهشت‌زهرای تهران آغاز شده و بناست پیکر این‌خبرنگار در قطعه نام‌آوران به خاک سپرده شود.

کد مطلب 5253730

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