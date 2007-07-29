سپهرزاد اولین مدال دهگانه تاریخ ایران را به دست آورد

به گزارش خبرنگار مهر ، هادی سپهرزاد که در روز نخست این بازی ها در 5 رشته اول در سکوی نخست بود در روز دوم با اختلاف امتیاز بسیار کمی نسبت به ورزشکار قطری به مدال نقره این بازی ها بسنده کرد. دونده قطری در این رشته با امتیاز 7678 امتیاز مدال طلا گرفت. هادی سپهرزاد با 7667 امتیاز مدال نقره این رشته را از آن خود کرد و اندریوف از ازبکستان نیز با 7484 امتیاز سوم شد.

سپهرزاد با کسب امتیاز ورودی المپیکی تنها 33 امتیاز فاصله دارد . امتیاز ورودی المپیک در این رشته ورزشی 7700 است.



هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی دو و میدانی بزرگسالان آسیا با حضور 35 کشور در اردن در حال پیگیری است که ورزشکاران کشورمان تا پایان روز چهارم این مسابقات 9 مدال را از آن خود کرده اند.