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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۵۴

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مطرح کرد؛

جلوگیری از کشتارهای غیرمجاز در کرمانشاه برای کنترل تب کریمه کنگو

جلوگیری از کشتارهای غیرمجاز در کرمانشاه برای کنترل تب کریمه کنگو

کرمانشاه- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: باید از کشتارهای غیرمجاز در کرمانشاه برای کنترل تب کریمه کنگو جلوگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شکیبا صبح امروز در نشست دست اندرکاران حوزه سلامت استان کرمانشاه در خصوص پیشگیری و کنترل بیماری تب کریمه کنگو اظهار کرد: تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یک بیماری خونریزی دهنده تب دار حاد است که عمدتاً به وسیله کنه منتقل می‌شود.

وی افزود: راه اصلی انتقال از طریق کنه است و حیوانات اهلی بیمار علامت مشخصی ندارند و می‌توانند ناقل باشند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: عفونت در انسان پس از گزش کنه و یا له کردن آن روی پوست، تماس با پوست و لاشه حیوان، خون و ترشحات حیوان آلوده و تماس با خون و بافت‌های بیمار مبتلا و حتی به صورت تنفسی ایجاد می‌شود.

شکیبا با اشاره به اینکه چه افرادی بیشتر در معرض ابتلاء به تب کریمه کنگو هستند گفت: به دلیل انتشار ویروس از طریق خون و بافت بیماران، افراد در تماس با آنان به خصوص سلاخان، قصابان، کارکنان شاغل در جگرکی‌ها، کارکنان بهداشتی درمانی و بیمارستان‌ها در معرض خطر ابتلاء هستند.

وی بیان کرد: بیماری با شروع ناگهانی تب همراه با درد عضلانی و سپس تظاهرات خونریزی دهنده همراه با سابقه گزش کنه یا له کردن با دست، تماس مستقیم با دام و یا بافت‌های حیوانات آلوده مشاهده می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطر نشان کرد: برای پیشگیری از این بیماری باید از کشتارهای غیر مجاز جلوگیری شود و نظارت‌های بهداشتی باید در زمینه کنترل بیماری باید در استان کرمانشاه بیشتر شود.

شکیبا افزود: شهروندان باید از خرید گوشت بدون مهر دامپزشکی خودداری کرده و گوشت را از قصابی‌های معتبر خریداری و همچنین گوشت قرمز را باید به مدت ۴۸ ساعت در دمای معمولی یخچال نگهداری کرده و سپس مصرف کنند.

وی گفت: دامداران نیز در باید از وسایل ایمنی فردی شامل کلاه، عینک، ماسک، روپوش، چکمه و دستکش لاستیکی استفاده و از دست زدن به کنه و له کردن آن خودداری کنند.

کد مطلب 5253755

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