جلوگیری از کشتارهای غیرمجاز در کرمانشاه برای کنترل تب کریمه کنگو

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شکیبا صبح امروز در نشست دست اندرکاران حوزه سلامت استان کرمانشاه در خصوص پیشگیری و کنترل بیماری تب کریمه کنگو اظهار کرد: تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یک بیماری خونریزی دهنده تب دار حاد است که عمدتاً به وسیله کنه منتقل می‌شود.

وی افزود: راه اصلی انتقال از طریق کنه است و حیوانات اهلی بیمار علامت مشخصی ندارند و می‌توانند ناقل باشند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: عفونت در انسان پس از گزش کنه و یا له کردن آن روی پوست، تماس با پوست و لاشه حیوان، خون و ترشحات حیوان آلوده و تماس با خون و بافت‌های بیمار مبتلا و حتی به صورت تنفسی ایجاد می‌شود.

شکیبا با اشاره به اینکه چه افرادی بیشتر در معرض ابتلاء به تب کریمه کنگو هستند گفت: به دلیل انتشار ویروس از طریق خون و بافت بیماران، افراد در تماس با آنان به خصوص سلاخان، قصابان، کارکنان شاغل در جگرکی‌ها، کارکنان بهداشتی درمانی و بیمارستان‌ها در معرض خطر ابتلاء هستند.

وی بیان کرد: بیماری با شروع ناگهانی تب همراه با درد عضلانی و سپس تظاهرات خونریزی دهنده همراه با سابقه گزش کنه یا له کردن با دست، تماس مستقیم با دام و یا بافت‌های حیوانات آلوده مشاهده می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطر نشان کرد: برای پیشگیری از این بیماری باید از کشتارهای غیر مجاز جلوگیری شود و نظارت‌های بهداشتی باید در زمینه کنترل بیماری باید در استان کرمانشاه بیشتر شود.

شکیبا افزود: شهروندان باید از خرید گوشت بدون مهر دامپزشکی خودداری کرده و گوشت را از قصابی‌های معتبر خریداری و همچنین گوشت قرمز را باید به مدت ۴۸ ساعت در دمای معمولی یخچال نگهداری کرده و سپس مصرف کنند.

وی گفت: دامداران نیز در باید از وسایل ایمنی فردی شامل کلاه، عینک، ماسک، روپوش، چکمه و دستکش لاستیکی استفاده و از دست زدن به کنه و له کردن آن خودداری کنند.