حجت الاسلام قنبرعلی خادمی خاطرنشان کرد: مسلمانان بیدار جهان، علمای بزرگ اسلام، جوامع علمی و دانشگاهی، نخبگان و سران حکومت و کشورهای بزرگ اسلامی بدانند که فرقه ضاله وهابیت پس از یک قرن فتنه‌گری روز به روز ضعیف‌تر و نزد مسلمانان، فضلا و روشنفکران بدنام‌تر می‌شود به همین دلیل عاجزانه دست به کشتار،قتل و تخریب و فساد می زند .

وی با بیان اینکه عمر وهابیت رو به اتمام است، خاطرنشان کرد: امروز اعمال وحشیانه‌این فرقه تروریسم به صورتی مسلمانان را در قلوب مردم جهان معرفی کرده که اسم اسلام و مسلمانان برای دیگران وحشتناک و هراس انگیز شده است و اسلامی که دین سلم، صلح و خیرجامعه است به بدترین شکل به دنیامعرفی شده‌است

وی اظهار داشت: در حقیقت این فرقه (وهابیت) امنیت تمام جهان را به خطر انداخته است