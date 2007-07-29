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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۹:۵۳

فرقه ضاله وهابیت پس از یک قرن فتنه‌گری هر روز بدنام تر می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره تبلیغات اسلامی لرستان اظهار داشت: فرقه ضاله وهابیت پس از یک قرن فتنه ‌گری روز به روز بدنام‌تر می‌شود.

حجت الاسلام قنبرعلی خادمی خاطرنشان کرد: مسلمانان بیدار جهان، علمای بزرگ اسلام، جوامع علمی و دانشگاهی، نخبگان و سران حکومت و کشورهای بزرگ اسلامی بدانند که فرقه ضاله وهابیت پس از یک قرن فتنه‌گری روز به روز ضعیف‌تر و نزد مسلمانان، فضلا و روشنفکران بدنام‌تر می‌شود به همین دلیل عاجزانه دست به کشتار،قتل و تخریب و فساد می زند.

وی با بیان اینکه عمر وهابیت رو به اتمام است، خاطرنشان کرد: امروز اعمال وحشیانه‌این فرقه تروریسم به صورتی مسلمانان را در قلوب مردم جهان معرفی کرده که اسم اسلام و مسلمانان برای دیگران وحشتناک و هراس انگیز شده است و اسلامی که دین سلم، صلح و خیرجامعه است به بدترین شکل به دنیامعرفی شده‌است

وی اظهار داشت: در حقیقت این فرقه (وهابیت) امنیت تمام جهان را به خطر انداخته است

حجت الاسلام و المسلمین خادمی درباره فتوای اخیر برخی افراد این فرقه علیه قبور ائمه معصوم شیعه تاکید کرد: مسلمانان جهان بیدارند و جهانیان هم با توجه به تلاش دشمنان در بد جلوه دادن اسلام به عطوفت و مهربانی اسلام پی برده اند ولی بدانند که مسلمانان و شیعیان تحمل هتک حرمت به ائمه معصوم را ندارند .
کد مطلب 525378

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