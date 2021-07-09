حذف فروشگاههای آنلاینی که گزارش جعلی منتشر می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رگولاتور بازار چین روز گذشته اعلام کرد از پلتفرم‌های تجارت الکترونیک از جمله «علی بابا»، «تائوبائو» و «پین دو دو» خواسته به سرعت فروشگاه‌های آنلاینی را حذف کنند که گزارش کیفیت جعلی در پلتفرم هایشان می‌فروشند.

اداره امور تنظیم بازار چین در بیانیه‌ای اعلام کرد از رگولاتورهای محلی در شانگهای و ایالت ژجیانگ (محل‌های فعالیت علی بابا و پین دودو) خواسته تا تحقیقاتی درباره مؤسسات تست کیفیت انجام دهند.

به نوشته پیمنت، در این اواخر چالش نقدهای جعلی کالاها در پلتفرم‌های تجارت الکترونیک وسیع‌تر شده است.

رگولاتورها در آمریکا و انگلیس نیز به طور خاص اقدامات مشابه را هدف گرفته‌اند. نقدهای جعلی کالاها با شیوع همه گیری کووید ۱۹ به شدت گسترش یافت.