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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۰۳

مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا؛

تیم فوتبال زیر ۲۳ سال ایران با تاجیکستان، نپال و لبنان همگروه شد

تیم فوتبال زیر ۲۳ سال ایران با تاجیکستان، نپال و لبنان همگروه شد

تیم فوتبال زیر ۲۳ سال ایران در مسابقات مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا با نپال، لبنان و تاجیکستان همگروه شد و برای انجام مرحله مقدماتی باید به شهر دوشنبه سفر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی مسابقات مرحله مقدماتی فوتبال زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا امروز جمعه در تاشکند ازبکستان برگزار و تیم ایران در گروه دوم با تاجیکستان، نپال و لبنان همگروه شد. بازی های این گروه به میزبانی تاجیکستان برگزار می شود.

این رقابت ها در دو گروه شرق و غرب قرعه کشی شد. در منطقه غرب، تیم ایران همراه عربستان، سوریه و عراق در سید نخست قرار داشت و قطر، تاجیکستان، بحرین، کویت، امارات و اردن هم در سید میزبانان این منطقه حضور داشتند.

در منطقه غرب، ۲۳ تیم حضور دارند که در پنج گروه چهار تیمی و یک گروه سه تیمی با هم رقابت می کنند.

تیم های صدرنشین مناطق شرق و غرب به علاوه چهار تیم برتر رده دوم به مرحله نهایی این مسابقات صعود می کنند و با ازبکستان میزبان، تشکیل دهنده ۱۶ تیم نهایی خواهند بود.

گروهبندی مرحله مقدماتی منطقه غرب آسیا که پاییز امسال برگزار می شود، به این ترتیب است:

گروه A
قطر - سریلانکا - یمن و سوریه

گروه B
تاجیکستان - نپال - لبنان و ایران

گروه C
بحرین - مالدیو - افغانستان و عراق

گروه D
کویت - ازبکستان - بنگلادش و عربستان

گروه E
امارات - قرقیزستان - هندوستان و عمان

گروه F
اردن - ترکمنستان و فلسطین

ازبکستان میزبان مرحله نهایی با حضور ۱۶ تیم است. حضور ازبکستان در مرحله مقدماتی صرفا جنبه تشریفاتی دارد و نتایج این تیم در گروه چهارم لحاظ نمی شود.

گروهبندی مرحله مقدماتی در منطقه شرق آسیا نیز به این ترتیب است:

گروه G
اندونزی، چین، برونئی و استرالیا

گروه H
کره جنوبی، سنگاپور، تیمور شرق و فیلیپین

گروه I
میانمار، هنگ کنگ، چین تایپه و ویتنام

گروه J
مالزی، لائوس، مغولستان و تایلند

گروه K
ژاپن، کامبوج و کره شمالی


کد مطلب 5253789

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