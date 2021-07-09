تیم فوتبال زیر ۲۳ سال ایران با تاجیکستان، نپال و لبنان همگروه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی مسابقات مرحله مقدماتی فوتبال زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا امروز جمعه در تاشکند ازبکستان برگزار و تیم ایران در گروه دوم با تاجیکستان، نپال و لبنان همگروه شد. بازی های این گروه به میزبانی تاجیکستان برگزار می شود.

این رقابت ها در دو گروه شرق و غرب قرعه کشی شد. در منطقه غرب، تیم ایران همراه عربستان، سوریه و عراق در سید نخست قرار داشت و قطر، تاجیکستان، بحرین، کویت، امارات و اردن هم در سید میزبانان این منطقه حضور داشتند.

در منطقه غرب، ۲۳ تیم حضور دارند که در پنج گروه چهار تیمی و یک گروه سه تیمی با هم رقابت می کنند.

تیم های صدرنشین مناطق شرق و غرب به علاوه چهار تیم برتر رده دوم به مرحله نهایی این مسابقات صعود می کنند و با ازبکستان میزبان، تشکیل دهنده ۱۶ تیم نهایی خواهند بود.

گروهبندی مرحله مقدماتی منطقه غرب آسیا که پاییز امسال برگزار می شود، به این ترتیب است:

گروه A

قطر - سریلانکا - یمن و سوریه

گروه B

تاجیکستان - نپال - لبنان و ایران

گروه C

بحرین - مالدیو - افغانستان و عراق

گروه D

کویت - ازبکستان - بنگلادش و عربستان

گروه E

امارات - قرقیزستان - هندوستان و عمان

گروه F

اردن - ترکمنستان و فلسطین

ازبکستان میزبان مرحله نهایی با حضور ۱۶ تیم است. حضور ازبکستان در مرحله مقدماتی صرفا جنبه تشریفاتی دارد و نتایج این تیم در گروه چهارم لحاظ نمی شود.

گروهبندی مرحله مقدماتی در منطقه شرق آسیا نیز به این ترتیب است:

گروه G

اندونزی، چین، برونئی و استرالیا

گروه H

کره جنوبی، سنگاپور، تیمور شرق و فیلیپین

گروه I

میانمار، هنگ کنگ، چین تایپه و ویتنام

گروه J

مالزی، لائوس، مغولستان و تایلند

گروه K

ژاپن، کامبوج و کره شمالی



