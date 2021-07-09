تیم فوتبال زیر ۲۳ سال ایران با تاجیکستان، نپال و لبنان همگروه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی مسابقات مرحله مقدماتی فوتبال زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا امروز جمعه در تاشکند ازبکستان برگزار و تیم ایران در گروه دوم با تاجیکستان، نپال و لبنان همگروه شد. بازی های این گروه به میزبانی تاجیکستان برگزار می شود.
این رقابت ها در دو گروه شرق و غرب قرعه کشی شد. در منطقه غرب، تیم ایران همراه عربستان، سوریه و عراق در سید نخست قرار داشت و قطر، تاجیکستان، بحرین، کویت، امارات و اردن هم در سید میزبانان این منطقه حضور داشتند.
در منطقه غرب، ۲۳ تیم حضور دارند که در پنج گروه چهار تیمی و یک گروه سه تیمی با هم رقابت می کنند.
تیم های صدرنشین مناطق شرق و غرب به علاوه چهار تیم برتر رده دوم به مرحله نهایی این مسابقات صعود می کنند و با ازبکستان میزبان، تشکیل دهنده ۱۶ تیم نهایی خواهند بود.
گروهبندی مرحله مقدماتی منطقه غرب آسیا که پاییز امسال برگزار می شود، به این ترتیب است:
گروه A
قطر - سریلانکا - یمن و سوریه
گروه B
تاجیکستان - نپال - لبنان و ایران
گروه C
بحرین - مالدیو - افغانستان و عراق
گروه D
کویت - ازبکستان - بنگلادش و عربستان
گروه E
امارات - قرقیزستان - هندوستان و عمان
گروه F
اردن - ترکمنستان و فلسطین
ازبکستان میزبان مرحله نهایی با حضور ۱۶ تیم است. حضور ازبکستان در مرحله مقدماتی صرفا جنبه تشریفاتی دارد و نتایج این تیم در گروه چهارم لحاظ نمی شود.
گروهبندی مرحله مقدماتی در منطقه شرق آسیا نیز به این ترتیب است:
گروه G
اندونزی، چین، برونئی و استرالیا
گروه H
کره جنوبی، سنگاپور، تیمور شرق و فیلیپین
گروه I
میانمار، هنگ کنگ، چین تایپه و ویتنام
گروه J
مالزی، لائوس، مغولستان و تایلند
گروه K
ژاپن، کامبوج و کره شمالی
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