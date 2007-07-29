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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۹:۴۸

واعظ جوادی:

برخورد مسئله ای با حجاب اصولی نیست

برخورد مسئله ای با حجاب اصولی نیست

ساری - خبرگزاری مهر: معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور گفت: هم اکنون در کشور ما با بحث حجاب به صورت مسئله ای برخورد می شود که این امر اصولی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر در مازندران، فاطمه واعظ جوادی شامگاه شنبه در جمع بانوان و معلمان مدرسه دولتی شیوای آمل افزود: حجاب یکی از واجبات الهی در جامعه اسلامی است و رعایت آن یک فریضه است اما برخورد مسئله ای با آن اصولی نیست.

وی با بیان این که حجاب امری فردی نیست و متعلق به همه افراد در رده های مختلف سنی است، تصریح کرد: متاسفانه امروزه فریضه حجاب از سوی برخی افراد به عنوان یک محدودیت برای بانوان مطرح شده است که این نظریه به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

این مسئول یادآور شد: حجاب باعث می شود افراد به گونه ای متفاوت و در مسیر اصلی و فطری خود تربیت شوند و به انحرافات سوق داده نشوند.

واعظ جوادی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به قرار گرفتن در ایام ماه رجب و اعیاد و جشن های مذهبی در این ماه یاد آور شد: بهترین جشن و خوشحالی بهره گیری از معنویات و فیوضات ماه های رجب و شعبان است.
 

کد مطلب 525379

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