برخورد مسئله ای با حجاب اصولی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مازندران، فاطمه واعظ جوادی شامگاه شنبه در جمع بانوان و معلمان مدرسه دولتی شیوای آمل افزود: حجاب یکی از واجبات الهی در جامعه اسلامی است و رعایت آن یک فریضه است اما برخورد مسئله ای با آن اصولی نیست.

وی با بیان این که حجاب امری فردی نیست و متعلق به همه افراد در رده های مختلف سنی است، تصریح کرد: متاسفانه امروزه فریضه حجاب از سوی برخی افراد به عنوان یک محدودیت برای بانوان مطرح شده است که این نظریه به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

این مسئول یادآور شد: حجاب باعث می شود افراد به گونه ای متفاوت و در مسیر اصلی و فطری خود تربیت شوند و به انحرافات سوق داده نشوند.

واعظ جوادی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به قرار گرفتن در ایام ماه رجب و اعیاد و جشن های مذهبی در این ماه یاد آور شد: بهترین جشن و خوشحالی بهره گیری از معنویات و فیوضات ماه های رجب و شعبان است.



