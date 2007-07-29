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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۰۳

دو و میدانی قهرمانی آسیا- اردن

مرادی دومین مدال نقره را دریافت کرد

سجاد مرادی در ادامه مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا در اردن دومین مدال نقره خود را در دوی 800 متر دریافت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دونده کشورمان در روز سوم این مسابقات به همراه احسان مهاجر شجاعی موفق شدند به دور نهایی رقابت ها راه یابند. سجاد مرادی هم با رکورد یک دقیقه 52 ثانیه و 22 صدم ثانیه مدال نقره این بازی ها را به گردن آویخت . در این رشته دونده عربستان مدال طلا و دونده ای از قطر مدال برنز گرفتند.

در مرحله فینال این بازی ها احسان مهاجر شجاعی با رکورد یک دقیقه 57 ثانیه و 81 صدم ثانیه در جایگاه هفتم آسیا ایستاد.

هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی دو و میدانی بزرگسالان آسیا با حضور 35 کشور در اردن در حال پیگیری است که ورزشکاران کشورمان تا پایان روز چهارم این مسابقات 9 مدال را از آن خود کرده اند.

کد مطلب 525381

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