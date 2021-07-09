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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۱۷

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

فوت ۳ بیمار لرستانی به علت کرونا/ شناسایی ۳۶۷ مبتلای جدید

فوت ۳ بیمار لرستانی به علت کرونا/ شناسایی ۳۶۷ مبتلای جدید

خرم‌آباد- دبیر ستاد مبارزه با کرونای دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به ابتلای ۳۶۷ نفر به کرونا و فوت سه نفر گفت: در حال حاضر ۳۹۱ بیمار کرونایی در مراکز درمانی استان بستری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت لرستان به لحاظ شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: در مجموع ۳۸۹ هزار و ۱۹۲ نمونه به آزمایشگاه‌ها ارسال شده است.

وی با بیان اینکه جواب ۳۸۴ هزار و ۹۷۲ نمونه داده شده است، عنوان کرد: تعداد نمونه‌های مثبت کرونا در استان تا کنون ۱۲۳ هزار و ۷۵۶ مورد بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه تعداد نمونه‌های منفی ۲۶۱ هزار و ۲۱۲ مورد بوده است، گفت: در مجموع تا کنون یک هزار و ۹۳۷ نفر به علت ابتلای به این بیماری در استان جان خود را از دست داده‌اند.

وی تعداد بستری‌های مثبت و مشکوک به کرونا در استان را ۳۹۱ مورد عنوان کرد.

بنابر این گزارش تعداد مبتلایان به کرونا در لرستان تا روز گذشته ۱۲۳ هزار و ۳۸۹ مورد، تعداد بستری‌ها ۳۶۶ نفر و فوتی‌ها نیز یک‌هزار و ۹۳۴ مورد بوده است.

کد مطلب 5253817

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