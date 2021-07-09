فوت ۳ بیمار لرستانی به علت کرونا/ شناسایی ۳۶۷ مبتلای جدید

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت لرستان به لحاظ شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: در مجموع ۳۸۹ هزار و ۱۹۲ نمونه به آزمایشگاهها ارسال شده است.
وی با بیان اینکه جواب ۳۸۴ هزار و ۹۷۲ نمونه داده شده است، عنوان کرد: تعداد نمونههای مثبت کرونا در استان تا کنون ۱۲۳ هزار و ۷۵۶ مورد بوده است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه تعداد نمونههای منفی ۲۶۱ هزار و ۲۱۲ مورد بوده است، گفت: در مجموع تا کنون یک هزار و ۹۳۷ نفر به علت ابتلای به این بیماری در استان جان خود را از دست دادهاند.
وی تعداد بستریهای مثبت و مشکوک به کرونا در استان را ۳۹۱ مورد عنوان کرد.
بنابر این گزارش تعداد مبتلایان به کرونا در لرستان تا روز گذشته ۱۲۳ هزار و ۳۸۹ مورد، تعداد بستریها ۳۶۶ نفر و فوتیها نیز یکهزار و ۹۳۴ مورد بوده است.
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