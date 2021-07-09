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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۴۱

۳ شهر خوزستان در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفتند

۳ شهر خوزستان در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفتند

اهواز- مطابق جدیدترین اعلام رنگ بندی کشور، سه شهرستان امیدیه، هندیجان و اندیمشک در استان خوزستان در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق جدیدترین اعلام رنگ بندی کشور که از شنبه ۱۹ تیر اعمال می‌شود، سه شهرستان امیدیه، هندیجان و اندیمشک در استان خوزستان در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفتند.

همچنین شهرستان‌های اهواز، شوش، ایذه، بندر ماهشهر، آبادان، خرمشهر، دزفول، رامهرمز، شوشتر، دشت آزادگان، مسجدسلیمان، بهبهان، کارون و رامشیر نیز در وضعیت نارنجی قرار دارند و سایر شهرستان‌ها در وضعیت زرد هستند.

با توجه به افزایش آمار کرونا در استان‌های مختلف به ویژه نوار جنوبی و مرکز کشور و احتمال سرایت سوش موتاسیون یافته به استان خوزستان از مردم درخواست می‌شود که از هرگونه تردد و مسافرت غیرضروری به سایر مناطق پرهیز کنند و نسبت به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی اهتمام جدی داشته باشند.

کد مطلب 5253821

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