۳ شهر خوزستان در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق جدیدترین اعلام رنگ بندی کشور که از شنبه ۱۹ تیر اعمال می‌شود، سه شهرستان امیدیه، هندیجان و اندیمشک در استان خوزستان در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفتند.

همچنین شهرستان‌های اهواز، شوش، ایذه، بندر ماهشهر، آبادان، خرمشهر، دزفول، رامهرمز، شوشتر، دشت آزادگان، مسجدسلیمان، بهبهان، کارون و رامشیر نیز در وضعیت نارنجی قرار دارند و سایر شهرستان‌ها در وضعیت زرد هستند.

با توجه به افزایش آمار کرونا در استان‌های مختلف به ویژه نوار جنوبی و مرکز کشور و احتمال سرایت سوش موتاسیون یافته به استان خوزستان از مردم درخواست می‌شود که از هرگونه تردد و مسافرت غیرضروری به سایر مناطق پرهیز کنند و نسبت به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی اهتمام جدی داشته باشند.