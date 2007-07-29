خلق پیچیده ترین تعامل انسان و رایانه بوسیله محقق ایرانی دانشگاه اوترخت هلند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهدی داستانی محقق برجسته هوش مصنوعی در دانشگاه اوترحت هلند که پدید آورنده این گربه روباتیک منحصربفرد است گفت: حقیقتا این اعتقاد را نداریم که رایانه ها بتوانند احساس داشته باشند، اما می بینیم که احساسات عملکرد مهمی در اعمال انسانی دارند. ما این امکان را فراهم آورده ایم تا با استفاده از عوامل هوشی در ترکیب با احساسات مشابه، روباتی را خلق کنیم که بتواند استدلال گرایی مشابه انسانی را داشته و حتی با تعاملات انسانی رقابت کند.

محققانی که دکتر داستانی را در این بررسی تحقیقاتی همراهی می کنند معتقدند که به واسطه ارایه متغیرهای عاطفی برای به کارگیری در فرآیندهای تصمیم سازی، سازه های روباتیکی قادر خواهند بود تا تعاملات طبیعی تر انسانی-رایانه ای از خود نشان دهند.

دکتر داستانی خالق پیشرفته ترین تعامل رایانه و انسان

دکتر داستانی ادامه داد: با استفاده از چنین فناوری نوینی، این امکان فراهم شده است تا رفتار سیستمی کنترل شود که به واسطه آن اتخاذ تصمیم یا طرح ریزی در مواقع کاملا ضروری صورت گیرد. این نکته ای ابتکاری و قابل توجه است که بتوان به فرآیندهای تصمیم گیری عقلانی کمک کرد تا واقع بینانه تر و در عین حال محاسباتی تر عمل کنند. نکته بارز در تحقیقات ما این است که امکان بروز اشتباهات و ناکامی های لحظه به لحظه را کنترل می کنیم.

به نوشته تکنولوژی ریویو، سایر روبات های موجود در دنیا با هدف تقلید رفتارهای انسانی طراحی و ساخته می شوند اما تمرکز روبات دکتر داستانی بر روی این موضوع که چگونه احساسات ممکن است اتخاذ تصمیم را تحت تاثیر قرار دهند، برای سایر سازندگان سازه های روباتیک فرآیندی پیچیده و مشکل بوده است.

اساس دستاورد حیرت آور دکتر داستانی به سال 1988 باز می گردد. این فناوری نوین ایده اصلی خود را از مدل روانشناختی معروفی به نام OCC گرفته است که از سوی سه روانشناس به نام های آندرو اورتونی، آلن کالینز از دانشگاه نورت وسترن و جرالد کلور از دانشگاه ویرجینیا مطرح شد.

دکتر داستانی در جمع اعضای گروه سیستم های هوشمند دانشگاه اوترخت هلند

به گزارش مهر، دکتر داستانی، عضو گروه سیستم های هوشمند دانشگاه اوترخت افزود: روانشناسان مختلف با طیف وسیعی از احساسات برخورد دارند اما آنچه که ما در گروهمان انجام داده ایم بر پایه این تصمیم استوار بوده است که از این مدل ویژه استفاده شود چون با احساسات و ارتباطات عاطفی خاصی نسبت به اشیاء، اعمال و حوادث ارتباط دارد.

وی به کارگیری تعاملات چند عاملی به ویژه آنهایی را که در روبات های چند گانه و روبات - انسان کاربرد دارند، برنامه بعدی خود عنوان کرده و می گوید: هنوز خیلی زود است که درباره استفاده و فروش تجاری این سیستم ها صحبتی داشته باشیم.