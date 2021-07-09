  1. استانها
  2. اصفهان
۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۴۲

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

۵ شهر اصفهان در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفت/۱۳ شهر در وضعیت نارنجی

۵ شهر اصفهان در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفت/۱۳ شهر در وضعیت نارنجی

اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در حال حاضر پنج شهرستان استان اصفهان در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفته است.

آرش نجیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جدیدترین رنگ بندی شهرستان‌های استان اصفهان در زمینه شیوع کرونا اظهار داشت: این رنگ‌بندی‌ها بیانگر وضعیت نامناسب شیوع این بیماری در استان است.

وی با بیان اینکه بر اساس آخرین اعلام وزارت بهداشت پنج شهرستان استان اصفهان در وضعیت قرمز کرونا قرار دارد، ابراز داشت: شهرستان‌های اصفهان، خمینی‌شهر، کاشان، اردستان و آران و بیدگل در این وضعیت ثبت شده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه ۱۳ شهرستان استان اصفهان نیز در وضعیت نارنجی کرونا هستند، ادامه داد: اسامی این شهرستان‌ها شهرضا، نطنز، لنجان، فریدن، شاهین شهر و میمه، فلاورجان، نجف آباد، گلپایگان، نائین، سمیرم، تیران و کرون، مبارکه و برخوار است.

وی با بیان اینکه شهرستان‌های چادگان، فریدونشهر، دهاقان، خوانسار، خور و بیابانک و بوئین میاندشت نیز در وضعیت زرد شیوع کرونا قرار دارد، اضافه کرد: در حال حاضر هیچ شهرستانی در استان اصفهان در وضعیت آبی کرونا قرار ندارد.

کد مطلب 5253833

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها