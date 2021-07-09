۵ شهر اصفهان در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفت/۱۳ شهر در وضعیت نارنجی

آرش نجیمی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جدیدترین رنگ بندی شهرستانهای استان اصفهان در زمینه شیوع کرونا اظهار داشت: این رنگبندیها بیانگر وضعیت نامناسب شیوع این بیماری در استان است.
وی با بیان اینکه بر اساس آخرین اعلام وزارت بهداشت پنج شهرستان استان اصفهان در وضعیت قرمز کرونا قرار دارد، ابراز داشت: شهرستانهای اصفهان، خمینیشهر، کاشان، اردستان و آران و بیدگل در این وضعیت ثبت شده است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه ۱۳ شهرستان استان اصفهان نیز در وضعیت نارنجی کرونا هستند، ادامه داد: اسامی این شهرستانها شهرضا، نطنز، لنجان، فریدن، شاهین شهر و میمه، فلاورجان، نجف آباد، گلپایگان، نائین، سمیرم، تیران و کرون، مبارکه و برخوار است.
وی با بیان اینکه شهرستانهای چادگان، فریدونشهر، دهاقان، خوانسار، خور و بیابانک و بوئین میاندشت نیز در وضعیت زرد شیوع کرونا قرار دارد، اضافه کرد: در حال حاضر هیچ شهرستانی در استان اصفهان در وضعیت آبی کرونا قرار ندارد.
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