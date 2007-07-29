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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۹:۲۳

طرح سبز در مدارس مازندران اجرا می شود

ساری - خبرگزاری مهر: به منظور فرهنگ سازی، ایجاد فضای سبز و در ختکاری در مدارس استان با همکاری اداره کل منابع طبیعی و محیط زیست مازندران "طرح سبز" با غرس نهال در مدارس اجرائی می شود.

معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح در سال تحصیلی  87 - 86 با توجه به شرایط آب و هوائی، اقلیمی و فصلی انجام می گیرد.

حجت الاسلام محمد انتظاری خاطر نشان کرد: سازمان دانش آموزی و بسیج مدارس نسبت به حفظ و نگهداری از نهال های غرس شده در مدارس اقدام می کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت فضای سبز در محیط های آموزشی در مدارس جدید التاسیس فضائی برای ایجاد فضای سبز و درختکاری پیش بینی می شود.

به گفته انتظاری، همزمان با اجرای این طرح و به منظور ایجاد فرهنگ زیست محیطی بین دانش آموزان، جزوات آموزشی در خصوص حفظ و نگهداری فضای سبز و درختکاری در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

وی بیان داشت: سال تحصیلی گذشته 21هزار اصله نهال در 200 مدرسه استان غرس شد.

کد مطلب 525384

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