امید مردم به رفع مشکلات اقتصادی در دولت جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر رئیس جمهور منتخب، آیت الله علوی گرگانی صبح جمعه در دیدار با رئیس جمهور منتخب با تبریک انتخاب ایشان به ریاست جمهوری گفت: شما را شخصیتی خدوم، خدمتگزار و دلسوز میدانم و اطمینان دارم که می‌توانید عملکرد موفقی داشته باشید.

وی گفت: در عملکرد گذشته خود بت شکن بودید و امیدوارم همچنان ابراهیم وار در مسیر شکستن بت‌های فساد و ناکارآمدی موفق باشید.

آیت الله علوی گرگانی در ادامه با ابراز ناراحتی از وضعیت اقتصادی مردم، توجه به نیروی ارزشمند جوانان و رسیدگی به مشکلات کشاورزان و تولیدکنندگان را مورد تاکید قرار داد گفت: ملت ایران امروز، شرایط اقتصادی مناسبی ندارند و امید است در دوره شما مشکلات تا جایی که ممکن است کاسته و برطرف شود.

حجت‌الاسلام رئیسی با بیان اینکه حل مشکلات معیشتی و کسب‌وکار مردم در اولویت دولت سیزدهم قرار دارد، گفت: تلاش خواهیم کرد گشایش‌هایی در زندگی مردم صورت دهیم که احساس کنند شرایط متفاوت شده است.

رئیس‌جمهور منتخب با اشاره به‌عنوان دولت سیزدهم تصریح کرد: بدون تردید دولت نیازمند همراهی همه مردم است، عنوان دولت را دولت مردمی گذاشتیم حضور و همکاری همه مردم مؤثر است رهنمودهای مراجع می‌تواند برای آینده دولت بسیار تأثیرگذار باشد مردم هم نگاهشان به مراجع و بزرگان خود است.

حجت‌الاسلام رئیسی گفت: مردم امروز به‌شدت مشکل معیشتی و کسب‌وکار دارند و تمام تلاش دولت در مسیر برطرف‌کردن این مشکلات اساسی خواهد بود.

رئیس‌جمهور منتخب افزود: امیدواریم به‌عنوان یک طلبه خدمتگزار بتوانیم گشایش‌هایی در زندگی مردم صورت دهیم که احساس کنند شرایط متفاوت شده است.