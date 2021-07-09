  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۳:۲۹

به رغم همه بدعهدی‌ها و کارشکنی‌ها؛

بلومبرگ: آمریکا نگران است مبادا فرصت احیای برجام از دست برود!

بلومبرگ: آمریکا نگران است مبادا فرصت احیای برجام از دست برود!

آمریکا که مسئول وضعیت فعلی پیرامون برجام است، با ژستی عوام‌فریبانه باز هم تلاش می‌کند تا مسئولیت بدعهدی‌های خود را به دوش ایران بیندازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ با استناد به ادعای برخی افراد آشنا به مذاکرات وین نوشت که تیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نگران است که مبادا فرصت احیای برجام از دست برود!

این ادعا از جانب کشوری مطرح می‌شود که خود بانی عهدشکنی در باب توافقی است که از حمایت جامعه بین‌الملل برخوردار است اما تاکنون هیچ منافع اقتصادی را نصیب ایران نکرده است.

جالب آنکه ایران از همان ابتدای آغاز مذاکرات وین، تاکید کرد که تنها شرط از سرگیری تعهداتی که در واکنش به بدعهدی طرفین غربی به حال تعلیق درآورده است، رفع همه تحریم‌های آمریکا و بازگشت قابل راستی آزمایی این کشور به چارچوب توافق است.

البته بلومبرگ به نقل از یک منبع آگاه گفته است که از نظر دولت فعلی واشنگتن، برجام علی‌رغم نواقص ادعایی آنها، همچنان قدرتمند است و بازگشت به این توافق در زمان فعلی می‌تواند فواید عدم اشاعه داشته باشد.

از سوی دیگر، «کِلسی داوِنپورت» مدیر بخش عدم اشاعه در سازمان آمریکایی «انجمن کنترل تسلیحاتی» هم در گفتگو با بلومبرگ مدعی شد: هرچه دانش هسته‌ای ایران بیشتر شود، اطمینان یافتن از اینکه برجام می‌تواند سدی در برابر تولید تسلیحات اتمی باشد، دشوارترمی‌شود.

این ادعاها در حالی است که با گذشت ۶ دور از مذاکرات وین، ایران می‌گوید در برابر حق و حقوق خود قاطع است و به هیچیک از زیاده خواهی‌های طرف مقابل هم تن نخواهد داد.

از طرف دیگر، انتظار برای آغاز دور هفتم مذاکرات وین به درازا کشیده و آمریکا هنوز هیچ اقدام محسوسی برای اعتماد سازی انجام نداده است.

کد مطلب 5253858
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
      3 3
      پاسخ
      خودکرده را تدبیر هست یا نیست؟!! اگر آمریکا نگران است پس غلط می کند به تحریم های ستمگرانه ترامپ ادامه می دهد!! دست از تحریم های مسخره اش بردارد. دیر یا زود خیاط آمریکا در کوزه تحریم دیگران خواهد افتاد و دنیا به یانکی ها دهن کجی خواهد کرد..صبرکنید..دنیا بی صاحب نیست..
    • علی GB ۲۰:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
      3 0
      پاسخ
      قصه هزارو یک شب هم بود تا حالا تموم شده بود.حالمون بهم میخوره از اخبار تکراری و بی ثمر برجام و اتحادیه اروپا

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها