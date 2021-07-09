  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۳:۵۶

رئیس علوم پزشکی شهرکرد خبر داد؛

۲۴ ساعت بدون فوتی کرونا در چهارمحال و بختیاری

۲۴ ساعت بدون فوتی کرونا در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با بیان اینکه در هجدهمین روز از تیرماه ۱۱۹ مورد جدید مثبت قطعی کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد، گفت: در ۲۴ گذشته موردفوتی ناشی از کرونا نداشتیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۴۲۸ نفر با علائم بالینی مشکوک به کرونا به مراکز درمانی استان مراجعه کردند که نتیجه آزمایش ۹۹ نفر از مراجعه کنندگان سرپایی و آزمایش ۲۰ نفر از بیماران بستری در مراکز درمانی هم مثبت اعلام شد.

مجید شیرانی افزود: خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته مورد جدید فوتی ناشی از ابتلاء به بیماری کووید ۱۹ در استان گزارش نشد و مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به این بیماری در چهارمحال و بختیاری کماکان هزار و ۱۵۶ نفر است.

وی، تعداد افراد بستری در مراکز درمانی استان را ۱۹۱ نفر اعلام کرد و گفت: هم اکنون ۲۶ بیمار با شرایط وخیم در بخش‌های ویژه مراکز درمانی بستری استان هستند.

کد مطلب 5253868

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها