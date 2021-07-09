۲۴ ساعت بدون فوتی کرونا در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۴۲۸ نفر با علائم بالینی مشکوک به کرونا به مراکز درمانی استان مراجعه کردند که نتیجه آزمایش ۹۹ نفر از مراجعه کنندگان سرپایی و آزمایش ۲۰ نفر از بیماران بستری در مراکز درمانی هم مثبت اعلام شد.
مجید شیرانی افزود: خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته مورد جدید فوتی ناشی از ابتلاء به بیماری کووید ۱۹ در استان گزارش نشد و مجموع فوتیهای ناشی از ابتلاء به این بیماری در چهارمحال و بختیاری کماکان هزار و ۱۵۶ نفر است.
وی، تعداد افراد بستری در مراکز درمانی استان را ۱۹۱ نفر اعلام کرد و گفت: هم اکنون ۲۶ بیمار با شرایط وخیم در بخشهای ویژه مراکز درمانی بستری استان هستند.
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