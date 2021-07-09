۲۴ ساعت بدون فوتی کرونا در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۴۲۸ نفر با علائم بالینی مشکوک به کرونا به مراکز درمانی استان مراجعه کردند که نتیجه آزمایش ۹۹ نفر از مراجعه کنندگان سرپایی و آزمایش ۲۰ نفر از بیماران بستری در مراکز درمانی هم مثبت اعلام شد.

مجید شیرانی افزود: خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته مورد جدید فوتی ناشی از ابتلاء به بیماری کووید ۱۹ در استان گزارش نشد و مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به این بیماری در چهارمحال و بختیاری کماکان هزار و ۱۵۶ نفر است.