نظر خواهی از اقشار و نخبگان توسط رئیس جمهور منتخب ارزشمند است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دفتر رئیس جمهور منتخب، آیت الله جعفر سبحانی در دیدار با رئیس جمهور منتخب ضمن تبریک به آیت الله رئیسی، اقدام رئیس جمهور منتخب در نظرخواهی از اقشار و گروه‌های مختلف را بسیار ارزشمند توصیف کرد و اظهار داشت: بی تردید این اقدام پسندیده و مجموع نظرات می‌تواند در رفع مشکلات مؤثر باشد.

این مرجع تقلید در ادامه فعال کردن تولید داخل و رفع موانع در کنار جذب سرمایه خارجی را در غلبه بر مشکلات اقتصادی مؤثر دانست و گفت: امروز باید از همه ظرفیت‌های موجود برای اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی مردم و تولیدکنندگان استفاده کرد.