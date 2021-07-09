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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۳:۴۰

آیت الله سبحانی:

نظر خواهی از اقشار و نخبگان توسط رئیس جمهور منتخب ارزشمند است

نظر خواهی از اقشار و نخبگان توسط رئیس جمهور منتخب ارزشمند است

قم- یکی از مراجع تقلید در دیدار با رئیس جمهور منتخب اقدام وی را در نظرخواهی از اقشار مختلف را بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت: بی تردید این اقدام پسندیده و مجموع نظرات در رفع مشکلات موثر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دفتر رئیس جمهور منتخب، آیت الله جعفر سبحانی در دیدار با رئیس جمهور منتخب ضمن تبریک به آیت الله رئیسی، اقدام رئیس جمهور منتخب در نظرخواهی از اقشار و گروه‌های مختلف را بسیار ارزشمند توصیف کرد و اظهار داشت: بی تردید این اقدام پسندیده و مجموع نظرات می‌تواند در رفع مشکلات مؤثر باشد.

این مرجع تقلید در ادامه فعال کردن تولید داخل و رفع موانع در کنار جذب سرمایه خارجی را در غلبه بر مشکلات اقتصادی مؤثر دانست و گفت: امروز باید از همه ظرفیت‌های موجود برای اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی مردم و تولیدکنندگان استفاده کرد.

کد مطلب 5253871

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