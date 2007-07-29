کنگره آمریکا با عقد قراردادهای جدید نظامی با عربستان مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگنتن پست، اعضای کنگره آمریکا شب گذشته قول دادند تا با هر گونه معامله ای با عربستان سعودی مخافت کنند، زیرا به گفته آنها این کشور در جنگ عراق کمکی نکرده و در جنگ علیه تروریسم نیز قابل اطمینان نبوده است.

به گفته منابع درکنگره آمریکا،"عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان سعودی حضور نظامی آمریکا در عراق را " اشغالگری غیرقانونی" خوانده و سعودی ها برای متوقف کردن فعالیت بمبگذاران انتحاری یا توانایی نداشته اند و یا نخواسته اند که این عمل را انجام دهند.

گروه های حقوق بشر هشدار دادند که این قرارداد جدید که به معنای محدود کردن نفوذ ایران است، می تواند نتیجه عکس داشته باشد .

گروه های کنترل تسلیحات هم گفتند که راهبرد "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا به روند خطرناک کنونی سرعت خواهد داد و به جای ایجاد حس امنیت می تواند تنشها را افزایش دهد.

آمریکا در نظر دارد قراردادهای جدید نظامی به ارزش 20 میلیارد دلار با عربستان و دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای فروش سلاح های فوق پیشرفته به این کشورها به امضا برساند.

بر همین اساس، قرارداد فروش سلاح به عربستان شامل فروش موشک های هوا به هوا و بمب های هوشمند است.