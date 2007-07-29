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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۱۸

نشست فرستادگان بوش با مقامهای عربی در شرم الشیخ برگزار می شود

وزرای امور خارجه و دفاع آمریکا سه شنبه آتی در شرم الشیخ مصر با نمایندگان هشت کشور عربی درباره عراق و راه های حمایت از دولت نوری المالکی بحث و تبادل نظر خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه الصباح، "کاندولیزا رایس" و "رابرت گیتس" سه شنبه آتی در شرم الشیخ مصر با نمایندگان شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به همراه نمایندگان مصر و اردن دیدار می کنند.

به گفته منابع خبری وزیران دفاع و امورخارجه آمریکا به همراه 8 وزیر دیگر عربی دراین نشست راه های حمایت عربی از دولت "نوری المالکی" نخست وزیرعراق را با هدف برقراری امنیت و ثبات دراین کشور مورد بررسی قرار می دهند.

"کاندولیزا رایس" و "رابرت گیتس" در دو روز آینده برای دیدار با مقامهای عربی به خاورمیانه سفر می کنند، و بعد ازآن در نشستی دیگر درعربستان شرکت خواهند کرد.

درحالی این نشست برگزارمی شود که اختلافات بین "نوری المالکی" و فرمانده نظامیان آمریکایی درعراق به حدی بالاگرفت که  نخست وزیرعراق در نشست ویدئو کنفرانس خود با "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا خواستار خروج وی از عراق شد.

کد مطلب 525390

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