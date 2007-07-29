به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها اعلام کرد، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز ضمن بررسی سیاست های کنگره آمریکا در قبال اسلام و مدارس اسلامی تصریح کرد: که آمریکا ظرف 5 سال گذشته از سال 2001 به بعد افزون بر یک میلیارد دلار در ظاهر امر برای اصلاح و در واقع برای سکولاریزه کردن مدارس مذهبی در کشورهای اسلامی هزینه کرده است.

مرکز پژوهش ها افزود: پس از حملات 11 سپتامبر 2001 سیاست آمریکا در قبال مدارس مذهبی کشورهای اسلامی تغییر کرد زیرا پیش از آن ایالات متحده و کشورهای اروپایی به همراه چند کشور منطقه با هدف مقابله با کمونیسم و انقلاب اسلامی ایران به ایجاد گروههای افراطی و به خصوص وهابی و سلفی کمک می کردند تا این گروههای افراطی برخاسته از همین مدارس مذهبی پس از فروپاشی کمونیسم به مقابله با تسلط آمریکا در منطقه پرداختند و به همین دلیل رویکرد سکولاریزه کردن مدارس اسلامی در دستور کار آمریکا و کشورهای اروپایی قرار گرفت.

این گزارش می افزاید: آمریکا در همین حال کشورهای اسلامی و به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس و پاکستان را برای هماهنگی و هم راستایی با سیاستهای خود در زمینه سکولاریزه کردن مدارس اسلامی تحت فشار قرار داده و متعاقبا برخی از کشورهای اسلامی هم پیمان آمریکا نیز سیاست های سخت گیرانه ای در قبال موسسات خیریه و نهادهای غیر دولتی که به مدارس اسلامی در سراسر جهان کمک می کنند، اتحاذ کرده اند و با این اوصاف شمار مدارس مذهبی علی رغم همه سیاستهای اعمال شده به طور مستمر افزایش یافته است . نسخه کامل این گزارش پژوهشی در نشانی www.Majhis.ir موجود است.