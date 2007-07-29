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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۹:۵۴

بررسی هزینه‌ها و تلاش‌های آمریکا برای سکولاریزه کردن مدارس اسلامی

بررسی هزینه‌ها و تلاش‌های آمریکا برای سکولاریزه کردن مدارس اسلامی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بررسی سیاست‌های کنگره آمریکا در قبال اسلام از اختصاص افزون بر یک میلیارد دلار اعتبار توسط آمریکا برای سکولاریزه کردن مدارس مذهبی در کشورهای اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها اعلام کرد، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز ضمن بررسی سیاست های کنگره آمریکا در قبال اسلام و مدارس اسلامی تصریح کرد: که آمریکا ظرف 5 سال گذشته از سال 2001 به بعد افزون بر یک میلیارد دلار در ظاهر امر برای اصلاح و در واقع برای سکولاریزه کردن مدارس مذهبی در کشورهای اسلامی هزینه کرده است.

مرکز پژوهش ها افزود: پس از حملات 11 سپتامبر 2001 سیاست آمریکا در قبال مدارس مذهبی کشورهای  اسلامی تغییر کرد زیرا پیش از آن ایالات متحده و کشورهای اروپایی به همراه چند کشور منطقه با هدف مقابله با کمونیسم و انقلاب اسلامی ایران به ایجاد گروههای افراطی و به خصوص وهابی و سلفی کمک می کردند تا این گروههای افراطی برخاسته از همین مدارس مذهبی پس از فروپاشی کمونیسم به مقابله با تسلط آمریکا در منطقه پرداختند و به همین دلیل رویکرد سکولاریزه کردن مدارس اسلامی در دستور کار آمریکا و کشورهای اروپایی قرار گرفت.

این گزارش می افزاید: آمریکا در همین حال کشورهای اسلامی و به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس و پاکستان را برای هماهنگی و هم راستایی با سیاستهای خود در زمینه سکولاریزه کردن مدارس اسلامی تحت فشار قرار داده و متعاقبا برخی از کشورهای اسلامی هم پیمان آمریکا نیز سیاست های سخت گیرانه ای در قبال موسسات خیریه و نهادهای غیر دولتی که به مدارس اسلامی در سراسر جهان کمک می کنند، اتحاذ کرده اند و با این اوصاف شمار مدارس مذهبی علی رغم همه سیاستهای اعمال شده به طور مستمر افزایش یافته است . نسخه کامل این گزارش پژوهشی در نشانی www.Majhis.ir موجود است.

کد مطلب 525391

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