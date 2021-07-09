به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد حسینیان در آئین نماز عبادی سیاسی جمعه دامغان به میزبانی مصلی امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه مطالبه گری از رئیس جمهور منتخب واقع‌بینانه باشد گفت: نقشه راه رئیس جمهور منتخب باید بر پایه بیانیه گام دوم انقلاب ریل گذاری شود چرا که بدون نقشه راه نمی‌شود کاری کرد.

وی با بیان اینکه نقشه راه رئیس جمهور منتخب بر سه اصل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی طراحی شده و همه باید برای رسیدن اهداف رئیس جمهور منتخب به او کمک کنیم، افزود: یکی از اقدامات و برنامه‌های رئیس جمهور منتخب جبران عقب ماندگی گذشته باشد چون مردم ما در طی هشت سال گذشته در عسر و حرج زندگی کردند.

آمریکا منفور است

امام جمعه دامغان با بیان اینکه قصد نداریم که از قطعی برق حمایت کنیم اما برخی تحقیق‌ها نشان می‌دهد که امسال گرمای شدید در نیم قرن اخیر بی سابقه بوده است از سوی دیگر به خاطر خشکسالی ۱۴ مدار تولید برق خارج شده است و همچنین ما ایرانی‌ها مصرف انرژی بسیار زیادی در همه بخش‌ها داریم و صنایع و کارخانه‌ها و مراکز صنعتی‌مان افزایش پیدا کرده‌اند و میزان نیاز به برق ارتقای بی سابقه داشته است لذا باید به این موضوع هم توجه داشت.

حسینیان بیان کرد: ایران هزار مگاوات تولید هفتگی برق نیاز دارد اما متأسفانه در بوشهر ۳۵ سال است که ما را معطل کرده‌اند اما به خاطر اختلاف افکنی آمریکا و زیاده خواهی کشورهای مقابل سبب شده تا برق به شرایط امروز بدل شود وگرنه مردم ناراحت هستند لذا همه در حال تلاش هستند که بتوانند مشکل را حل کنند و ما مردم نیز باید کمک کرده و صرفه‌جویی را در دستور کار قرار دهیم.

وی در دیگر بخش سخنان خود با بیان اینکه آمریکا در غرب آسیا نقل و انتقالاتی را شروع کرده و از افغانستان و عراق و… بیرون می‌رود، گفت: بدترین روزهای انزوای آمریکا، امروز است زیرا از افغانستان، عراق و سوریه و حتی از پاکستان هم درمانده شده و در حال رفتن به سمت مدیترانه است تا تسلط پیدا کند اما امروز این یک تاکتیک آمریکا است که می‌خواهد نپذیرد این خروج به منزله پیروزی ایران اسلامی محسوب می‌شود و مردم باید بدانند که امروز ایران اسلامی در منطقه ما به عنوان تنها کشور حمایت کننده از خط مقاومت، به جایگاهی دست یافته که آمریکا هرجایی برود باز هم منفور ترین کشور جهان است.

امام جواد (ع) معدن وفا

امام جمعه دامغان همچنین با بیان اینکه یکی از صفات مهم امام جواد (ع) که در روایات است، وفا محسوب می‌شود، افزود: وفا داری یک فضیلت است چرا که انسان باید به قرآن، دین، اهل بیت (ع) تعهد اتش و… پیمان و عهد داشته باشد و البته باید دانست که امام جواد (ع) معدن وفا بوده است.

حسینیان به ازدواج امیرالمومنین علی (ع) با حضرت فاطمه زهرا (س) و هفته ازدواج آسان اشاره و اظهار داشت: با ازدواج، فساد از جامعه برداشته می‌شود از سوی دیگر خانواده بکوشند با ازدواج آسان زمینه شکل‌گیری و فراهم شدن زندگی بین دو جوان را فراهم و سخت‌گیری نکنند.

وی ضمن گرامیداشت ۲۱ تیر روز حجاب و عفاف اظهار داشت: فساد و فحشاء و برهنگی در جامعه با وجود حجاب و عفاف برچیده می‌شود لذا خواهران شیعه ما باید حجاب خود را حفظ کنند چون حجاب همانند شیشه عطر می‌مانند که بوی آن در جامعه می‌پیچد.