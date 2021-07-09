رفع مشکلات اقتصادی جامعه نیازمند برنامه جامع است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیم مهدوی پور ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلی امام خمینی بجنورد برگزار شد، با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، اظهار کرد: جدی ترین مطالبه مردم از رئیس جمهور منتخب رفع مشکلات اقتصادی و ایجاد ثبات است.

امام جمعه موقت بجنورد ادامه داد: مردم خواهان رفع فقر و بیکاری هستند که رسیدن به این نقاط نیازمند برنامه جامع است.

وی با اشاره به انتخابات ۲۸ خرداد، افزود: مردم در این روز به وظیفه خود عمل کردند و در صحنه حاضر شدند و اینک نوبت به رئیس جمهور منتخب است که وظایف خود در قبال مردم را انجام دهد.

حجت الاسلام مهدوی پور در ادامه به قطعی‌های مکرر برق اشاره داشت و گفت: اگرچه مدیران صنعت برق کشور باید نسبت به برنامه زمان بندی برای خاموشی تعیین کنند اما مشترکان برق نیز با صرفه جویی و مصرف بهینه به کمک صنعت برق بیایند تا خاموشی‌ها کاهش یابد.

امام جمعه موقت بجنورد فخر فروشی و اختلاف طبقاتی را از مشکلات جامعه امروز دانست و بیان کرد: عده‌ای فکر می‌کنند که ژن برتر هستند، خون آنها نیز برتر است و این احساس در آنها ریشه کرد و فخر فروشی باعث ایجاد فاصله طبقاتی شده است.

وی در انتها با انتقاد از میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مطب پزشکان، گفت: اگر پروتکل‌های بهداشتی به خوبی در این اماکن رعایت نشود، امکان انتقال بیماری به سایر افراد نیز وجود دارد.