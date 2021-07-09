به گزارش خبرنگار مهر، دو روز پیش بود که مسئولان تیم ماشین سازی تبریز اعلام کردند برای بازی هفته بیست و هشتم این تیم برابر پرسپولیس، پاداش ویژه تعیین می کنند.

این در حالی است که ماشین سازی ابتدا باید فردا در هفته بیست و هفتم با تیم فولاد خوزستان بازی کند و سپس به مصاف پرسپولیس برود.

یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پیش از بازی امروز این تیم با آلومینیوم اراک، به اقدام باشگاه ماشین سازی هم کنایه زد.

وی در بخشی از صحبت‌هایش گفت: موقعی که ما مقابل تیم‌های دیگر بازی می‌کنیم پاداش‌هایشان چند برابر و انگیزه شان مضاعف می‌شود. برای یک تیم در صورت برد مقابل ما ۸۰ و برای تساوی ۵۰ میلیون پاداش در نظر گرفته بودند.

وی افزود: یک باشگاه دیگر (ماشین سازی) دو هفته بعد با ما بازی دارد ولی از الان برایشان پاداش تعیین کرده‌اند! این نشان می‌دهد پرسپولیس راهش را پیدا کرده است. آنها از تیم ما ترس دارند. ما فقط بلد هستیم بجنگیم. این را یاد گرفته‌ایم. برای کسب افتخار تمام تلاشان را می‌کنیم.