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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۱۰

کنایه سرمربی پرسپولیس به باشگاه ماشین‌سازی

کنایه سرمربی پرسپولیس به باشگاه ماشین‌سازی

سرمربی پرسپولیس به تصمیم باشگاه ماشین سازی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دو روز پیش بود که مسئولان تیم ماشین سازی تبریز اعلام کردند برای بازی هفته بیست و هشتم این تیم برابر پرسپولیس، پاداش ویژه تعیین می کنند.

این در حالی است که ماشین سازی ابتدا باید فردا در هفته بیست و هفتم با تیم فولاد خوزستان بازی کند و سپس به مصاف پرسپولیس برود.

یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پیش از بازی امروز این تیم با آلومینیوم اراک، به اقدام باشگاه ماشین سازی هم کنایه زد.

وی در بخشی از صحبت‌هایش گفت: موقعی که ما مقابل تیم‌های دیگر بازی می‌کنیم پاداش‌هایشان چند برابر و انگیزه شان مضاعف می‌شود. برای یک تیم در صورت برد مقابل ما ۸۰ و برای تساوی ۵۰ میلیون پاداش در نظر گرفته بودند.

وی افزود: یک باشگاه دیگر (ماشین سازی) دو هفته بعد با ما بازی دارد ولی از الان برایشان پاداش تعیین کرده‌اند! این نشان می‌دهد پرسپولیس راهش را پیدا کرده است. آنها از تیم ما ترس دارند. ما فقط بلد هستیم بجنگیم. این را یاد گرفته‌ایم. برای کسب افتخار تمام تلاشان را می‌کنیم.

کد مطلب 5253939

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    نظرات

    • IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
      35 12
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      ماشین سازی چه پاداش بدهد و چه ندهد درسال دیگر به یاری حق منحل میشود.
      • افشین تورک IR ۱۹:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
        18 33
        ایشالله تیم پیروزی هم یه روز منحل میشه ادم شدید به لطف بابا وزیرتون
      • حمید IR ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
        21 7
        اما بابا محمودتون به فنا رفته شما دوچرخه‌سوارانی‌ها دیگه باید به فسیل شدن بیاندیشید!!!!!!
    • ایرانی IR ۱۸:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
      33 12
      پاسخ
      هر چی یحیی بگه.
    • ت RU ۱۸:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
      26 10
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      تیمی که خودش علارغم بازی خوب به دستورسرمربیش (اکبرپور) بازیشوبه سپاهان باخت اقای سرمربی اخلاق هم باختی صرف به خاطرکینه ازپرسپولیس... اگه مساوی هم می‌گرفتی انسان به امیدزنده است دیدی سه گل به مس زدند امیدواربه بودن درلیگ برتر مطمئن تیمای دیگرامتیازازدست میدادن ومردم خوب تبریز ناراحت نمیکردی... حالا
      • IR ۲۱:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
        3 10
        الکی نگو
    • IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
      18 25
      پاسخ
      البته با کمک وزیر وتمام دستگاههای دولتی
    • 1290270015 IR ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
      14 21
      پاسخ
      به یحیی بگید قبل از این که برای شما پاداش بزارن برای بردن از سپاهان پاداش گذاشته بودند بهش بگید زیاد برا خودش وتیمش نوشابه باز نکنه شما تا وزیر را دارید ناراحت باخت نشید
    • داریوش IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
      17 8
      پاسخ
      بله دیگه پرسپولیس تیم خاصه ولی سپاهان گل آفساید میزنه تیم ها جلوش لنگارو....... عجب پرسپولیسی بود دل خیلیارو خون کرده.... آقایون یادشون رفته همین سپاهان میگفتن ماسپاهانیمو حالا حالاها قهرمانیم..... اگر اگر پرسپولیس قهرمان نشه رکوردش حالا حالاها هست....
    • ناصر اربعین IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
      14 4
      پاسخ
      احسنت ❤️❤️❤️❤️❤️
    • Behzad138 IR ۲۳:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
      10 12
      پاسخ
      روزی رو به یاد داشته باشید که تیم یازدهم بودید واز تیم ماشین سازی گل خوردیدو بعدش هم گوه
    • داود IR ۲۳:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
      11 14
      پاسخ
      برای شما جنگیدن لازم نیست وزیر داورا و کلیه عوامل بازی را اجیر کرده که طوری برنامه ریزی و قضاوت کنند که همه تیم ها را ببرید بازیهایی را هم که نبرید از بی عرضگی خودتون بوده.
      • میکاییل IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
        5 1
        شما اگه var هم بیارن .میگید داور به نفع پرسپولیس گرفته.بابا عینکتون رو عوض کنید
      • پرسپولیس فقط میسوزونه IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
        3 1
        همیشه از بهونه هاتون قوی تر باشین
    • ابی IR ۰۸:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      2 1
      پاسخ
      هوچیگر ودیگه چرا ناراحتی نتیجه بازی شما که ازبیرون براتون درمیارن مثل بازی با استقلال وفولاد وگلگهرونساجی ومس وووووو خجالت بکشید اگه داورا شرف داشتن الان با خود ماشین تلاش میکردید
    • پوکرپولیس IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      4 1
      پاسخ
      ما که رفتیم واسه قهرمانیه پنجم.این بالا چقدر هواخوبه
    • ایرانی IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      2 3
      پاسخ
      زیاد ذوقمرگ نشو یحیی جون برای بازی با سپاهان هم جایزه ویژه گذاشته بودن
    • ایرانی IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      1 2
      پاسخ
      ۲ تا گل سالم مقابل ماشین سازی از سپاهان دود کردن هوا تا تیم پیروزی راضی بشه
    • حمید IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      0 6
      پاسخ
      اقا گل محمدی درست میگه فقط داوری و فدرایسون .بقیه را ول کن
    • IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
      0 0
      پاسخ
      راهتون رو پیدا کردید😁😁😁😁😁

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