زمان برگزاری آزمون های کنکور آزمایشی پنج مرحله ای اعلام شد

معاون آموزش و پرورش نظری و مهارتی سازمان آموزش و پرورش مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این آزمون در پنج مرحله به ترتیب در 26 آبان ماه، 28 آذر ماه، 16 بهمن ماه، 19 اسفند سال جاری و دوم اردیبهشت سال 87 برگزار می شود و ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق باید مشخصات داوطلبان را تا سیزدهم مهر ماه سال جاری به گروه آموزش و پرورش پیش دانشگاهی سازمان ارسال نمایند.

اسکندر عباسپور اظهار داشت: این آزمون به منظور حمایت از دانش آموزان مناطق غیر برخوردار، آشنائی دانش آموزان با چگونگی اجرای آزمون های چهار گزینه ای و افزایش پذیرش داوطلبان استان در آزمون سراسری سال تحصیلی 87 - 86 آزمون برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: آزمون یاد شده در سه گروه آزمایشی علوم انسانی، علوم ریاضی و فیزیک و علوم تجربی بین دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی اجرا می شود و دانش آموزان رشته علوم و معارف اسلامی می توانند در گروه علوم انسانی ثبت نام کنند.

عباسپور هزینه ثبت نام هر دانش آموز برای شرکت در پنج مرحله را 65 هزار ریال اعلام کرد.

وی یادآور شد: بعد از برگزاری آزمون، ارائه پاسخنامه تشریحی عمومی و تخصصی، ارائه کارنامه به دانش آموزان با قید نمره هر یک از دروس، رتبه مرکز و منطقه مطابق با فرمول ها و ضرایب سازمان سنجش و آموزش کشور، نمره رتبه دانش آموزان در سطح مدرسه، منطقه، استان و کشور در دروس عمومی و تخصصی و رتبه بندی مراکز و شهرستان و منطقه به تفکیک رشته به منظور اطلاع از جایگاه نسبی در بین سایر مراکز از جمله خدمات رایانه ای در این رقابت هاست.