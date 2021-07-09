مردم از سوء مدیریت در حوزه آب و برق عصبانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدکاظم مدرسی در خطبههای این هفته نمازجمعه محمدآباد یزد اظهار داشت: یکی از نمادهای غرب که در حدود یکصد سال اخیر رایج شده، سگ زیستی، سگ گرایی و معاشرت با حیوانات است اما اینکه غرب به این فرهنگ روی آورده، نشانه تمدن یا رعایت حقوق حیوانات نیست.
وی تاکید کرد: به این شکل نیست که بگوییم اگر غربیها در خانه از حیوانات نگهداری میکنند، حقوق آنها را رعایت کردهاند بلکه باید رعایت حقوق حیوانات را از اسلام بیاموزیم که انسان را از گرسنه نگه داشتن حیوانات، اسیر کردن آنها و بی دلیل کتک زدن حیوانات منع کرده است.
مدرسی ادامه داد: حیوان غریزه و روش زندگی خاص خود را دارد و باید در جایگاه و با غریزه خودش زندگی کند همانطور که تصور زندگی کردن یک انسان در طویله مشکل است بنابراین نباید گمان کنیم که اگر حیوانات را در خانه نگه میداریم، پس آنها را تکریم کردهایم.
امام جمعه بخش مرکزی یزد عنوان کرد: اینکه چرا غربیها به حیواناتی مانند سگ و گربه روی میآورند، دلایل مختلف اجتماعی و روانی دارد که از جمله آنها میتوان به نبود اعتماد اجتماعی و روانی میان انسانها، نا آشنا بودن با راههای تعامل با انسانها، رفع تنهایی و بی همدمی، مدگرایی، فخر فروشی، چشم و همچشمی و تقلید کورکورانه، کمبود عاطفی و محبت در جوامع غربی اشاره کرد.
مدرسی تصریح کرد: برای ما ثابت شده که هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ علمی با حیواناتی مثل سگ و خوک زیستن جز خسارت برای انسان چیز دیگری ندارد و هم از لحاظ مادی و هم معنوی برکت را از زندگی انسانها میگیرد.
وی با اشاره به اینکه به تعبیر و تحقیق دانشمندان دهها نوع میکروب از این حیوانات به انسانها منتقل میشود، اظهار داشت: اسلام میگوید «همنشین تو از تو به باید، که تو را عقل و دین بیفزاید». آیا زیستن با حیوان و سگ گردانی و با سگ در ماشین نشستن این تعبیر همنشین از تو به باید است؟ اینکه حتی با عقل و فطرت بشری هم سازگاری ندارد.
حجاب یک حق اجتماعی است
امام جمعه بخش مرکزی یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایام هفته حجاب و عفاف عنوان کرد: از ۱۹ تا ۲۵ تیرماه به عنوان هفته حجاب و عفاف نامگذاری شده و روز ۲۱ تیرماه نیز سالروز قیام خونین مردم مشهد در مسجد گوهرشاد علیه کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ شمسی است.
مدرسی با بیان اینکه عدهای گمان میکنند که حجاب در جامعه یک حق و آن هم حق شخصی است، بنابراین حق دارند کشف حجاب داشته و نسبت به آن بی توجه باشند، تصریح کرد: بر اساس فطرت بشر و آموزههای ادیان توحیدی، حجاب علاوه بر اینکه یک حق اجتماعی و فردی است، یک تکلیف الهی است و ما نباید نگاه تنها حقی را به آن داشته باشیم و بنابراین هرکه خواست از حق خود بگذرد اما در واقع حجاب یک تکلیف است.
امام جمعه بخش مرکزی یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز ثبت جهانی یزد عنوان کرد: ۷۵۵ هکتار ثبت ملی و ۲۰۰ هکتار ثبت جهانی انجام شد و کارهای بسیار خوبی در این چهار سال صورت گرفت و مرمتها، معرفیها در مراکز علمی، رشد صنعت تورریست و تقویت زیرساختها انجام شد که اگر کرونا نبود، رشد بیشتری در این زمینه شاهد بودیم.
نقش مهم روحانیت در صیانت از بافت تاریخی
وی ادامه داد: اما نکاتی نیز بسیار حائز اهمیت است که مهمترین آن، اهمیت دادن به افرادی است که در بافت قدیم زندگی میکنند و اعلام میکنم که قشر روحانیت بیشترین توجه را در این زمینه داشتهاند.
مدرسی تصریح کرد: دفاتر و منازل علما اغلب در بافت قدیم است و نقش خوبی در حفظ بافت داشته و کسانی که داعیه دار بافت قدیم هستند باید نسبت به این فرهنگ و توجه به آن از روحانیت درس آموزی داشته باشند.
وی تاکید کرد: نکته دیگر باید رفاه ساکنین بافت قدیم و تسهیل امور مورد توجه قرار گیرد. امنیت باید مورد توجه باشد و این موضوع مقداری تضعیف شده است. فرهنگ متدینانه یزد بوده که این بافت را به وجود آورده است و اگر مورد توجه قرار نگیرد، میراث ما میراثی خشت و گلی میشود نه میراث فرهنگی.
مدرسی ادامه داد: یعنی در حقیقت حفاظت فرهنگ ما باید در بافت تاریخی مورد توجه باشد و حفظ و معرفی میراث معنوی باید مدنظر باشد که اگر همه بافت قدیم ما پر از جمعیت باشد اما حسینیهها خالی باشد این حفاظت از میراث فرهنگی نیست و بافت فرهنگی احیا نمیشود.
وی تصریح کرد: اگر همه بافت تاریخی پر از توریست باشد و مساجد خلوت باشد، این معنای فرهنگی ندارد و پس باید توجه به اسلام باشد.
مدرسی در مورد خاموشیها و سوء مدیریتها در این زمینه تاکید کرد: این خاموشیها مردم را عصبانی کرده و تعرض به آب باید به عنوان یک پروژه ملی مورد توجه باشد و نمایندگان دست در دست هم بدهند تا جلوی تعرضها گرفته شود زیرا یزد گرم و خشک است و امسال هم بارندگی بسیار ناچیز بوده است.
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