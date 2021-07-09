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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۱۴

با شیوع مجدد کرونا؛

تعداد بیماران کرونایی بستری در خراسان شمالی از مرز ۳۰۰ نفر گذشت

تعداد بیماران کرونایی بستری در خراسان شمالی از مرز ۳۰۰ نفر گذشت

بجنورد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از بستری ۸۰ نفر در شبانه روز گذشته خبر داد و گفت: اکنون ۳۱۴ بیمار مبتلا به کرونا در استان بستری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد هاشمی ظهر جمعه در گفتگوی خبری با شبکه اترک خراسان شمالی به تشریح آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان پرداخت و اظهار داشت: با اعلام نتایج قطعی آزمایش‌های انجام شده، طی ۲۴ ساعت گذشته و تا ظهر امروز متأسفانه ۳ نفر از بیماران مبتلا به کرونا در استان فوت شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: با بستری ۸۰ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۳۱۴ بیمار دارای علائم بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

وی افزود: آمار مبتلایان در برخی استان‌ها رو به افزایش است و اگر همین شیب ادامه داشته باشد متأسفانه شاهد پیک پنجم خواهیم بود.

هاشمی تصریح کرد: اما کاهشی که بعد از پیک چهارم انتظار داشتیم محقق نشد و عوامل متعددی به ویژه عادی انگاری و عدم رعایت مسائل بهداشتی و نزدن ماسک در مجامع عمومی در این خصوص تأثیرگذار بودند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: مسئله رعایت پروتکل‌های بهداشتی را جدی بگیرید چون در غیر این صورت پیک پنجم ما را داغدار عزیزانمان خواهد کرد چرا که این بیماری کشنده هنوز درمان قطعی ندارد.

کد مطلب 5253946

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